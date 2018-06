Elise Mertens rejoint Kirsten Flipkens en finale du double à Rosmalen

Associée à la Néerlandaise Demi Schuurs, Elise Mertens s'est qualifiée pour la finale du double au tournoi de tennis sur gazon de Rosmalen aux Pays-Bas, épreuve WTA dotée de 250.000 dollars, vendredi.

Formant la première paire tête de série, Elise Mertens et Demi Schuurs ont battu en demi-finale la Néerlandaise Lesley Kerkhove et la Bélarusse Lidziya Marozava (N.3) 6-4, 6-3 en 1 heure et 13 minutes de jeu.

Cette demi-finale a finalement été jouée vendredi directement après le quart de finale remporté par la paire belgo-néerlandaise face à la Russe Veronika Kudermetova et la Bélarusse Aryna Sabalenka 6-2, 3-6 et 10/5 au super jeu décisif.

En finale, Elise Mertens et Demi Schuurs seront opposées à Kirsten Flipkens et Kiki Bertens (N.2), victorieuses en demi-finales de la Suissesse Xenia Knoll et la Britannique Anna Smith (N.4), 6-3, 6-3 vendredi déjà.

C'était le troisième match de la journée pour Kirsten Flipkens, 60e mondiale, 32 ans, qui aura passé 4 heures et 21 minutes sur le court vendredi, et pour Elise Mertens, 15e mondiale, 22 ans, qui aura joué au total de 4 heures 3 minutes et sur la journée.