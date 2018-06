Elise Mertens qualifiée pour la finale du double

Associée à la Néerlandaise Demi Schuurs, Elise Mertens s'est qualifiée pour la finale du double au tournoi de tennis WTA de Birmingham, en Angleterre, épreuve sur gazon dotée de 936.128 dollars, samedi.

Elise Mertens et Demi Schuurs ont battu l'Américaine Nicole Melichar et la Tchèque Kveta Peschke 6-3, 2-6 et 10/7 au super jeu décisif au bout de 1 heure et 16 minutes de match.

Le duo belgo-néerlandais rencontrera en finale la première paire tête de série du tournoi formée par l'Hongroise Timea Babos et la Française Kristina Mladenovic.

Elise Mertens, 22 ans, compte 4 titres en simple à son palmarès mais aussi cinq titres en double, dont 3 conquis cette année, à Rosmalen la semaine dernière et à Hobart en début d'année avec Demi Schuurs déjà et à Lugano avec Kirsten Flipkens.

Avec sa partenaire néerlandaise, Elise Mertens l'avait emporté déjà à Guangzhou en Chine en 2017. En 2016, Elise Mertens et An-Sophie Mestach avaient gagné à Auckland.