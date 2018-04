Elise Mertens ne sera plus coachée par son compagnon

Elise Mertens ne sera plus entraînée par Robbe Ceyssens, son compagnon. Comme souligné dans un communiqué, ils "ont décidé de revoir leur collaboration professionnelle". La n°1 belge a décidé de retravailler avec Rick Vleeschouwers.

Il avait jadis déjà travaillé avec Elise Mertens à la Kim Clijsters Academy. Il va reprendre l'entraînement sportif - en concertation avec Carl Maes.

“Durant les derniers dix-huit mois, Robbe et moi avons obtenu de beaux résultats et notre relation s'en est encore renforcée. En retravaillant maintenant avec Rick, Robbe et moi pourrons à nouveau profiter davantage de moments privilégiés pour notre vie de couple”, indique Elise Mertens.

Robbe Ceyssens va quant à lui reprendre en partie les responsabilités de Rick en tant qu'entraîneur à la Kim Clijsters Academy. “Je continuerai bien évidemment à suivre et à assister Elise tant à la maison qu'à l'Academy”, précise Robbe Ceyssens dans un communiqué.

Elise Mertens a démarré l'année 2018 sur les chapeaux de roue, alignant dix victoires d'affilée et conservant son titre à Hobart. Elle a ensuite atteint les demi-finales de l'Open d'Austrlaie, ce qui lui a permis d'entrer dans le top 20 du classement WTA.