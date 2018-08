Elise Mertens l'emporte contre Aryna Sabalenka à Montréal

"Je suis très contente de la manière dont je joue pour l'instant", a déclaré Elise Mertens (WTA 15/N.14) après sa victoire jeudi contre la Biélorusse Aryna Sabalenka (WTA 39) au troisième tour au tournoi de tennis WTA de Montréal, épreuve sur surface dure.

"Je sens que mon jeu s'améliore et que j'acquiers le bon rythme", a ensuite ajouté la N.1 belge qui dispute son deuxième tournoi avec son nouveau coach allemand Dieter Kindlmann après avoir déjà atteint les demi-finales à San José la semaine dernière.

Jeudi, elle a dû faire preuve de patience et d'abnégation pour venir à bout de Sabalenka. "La journée a été longue avec ces retards à cause de la pluie. J'ai essayé de me reposer et de m'alimenter tout en restant en alerte mais ce n'est pas toujours facile lorsqu'on ne sait pas quand on va jouer."

La Limbourgeoise de 22 ans s'est finalement imposée en trois sets (2-6, 7-6 (7/1) et 6-0) à l'issue d'un match de 2h13. "Elle a très bien joué dans le premier set, j'ai juste continué à me battre sur chaque balle."

En quarts de finale, Mertens défiera l'Ukrainienne Elina Svitolina (WTA 5). "Je l'ai déjà affrontée deux fois (une victoire en quarts à l'Open d'Australie 2018 et une défaite en finale à Istanbul en 2017, NDLR), c'est une très bonne joueuse qui défend à merveille. Je vais devoir jouer mon jeu et y aller point par point", a ponctué Mertens.