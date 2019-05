Elise Mertens - © VIRGINIE LEFOUR - BELGA

Elise Mertens: "Je n'ai pas de regrets à avoir" - Tennis - Roland Garros - 31/05/2019 Après 3h20 de bataille, Elise Mertens s'est inclinée 6-7 (3/7), 6-4, 11-9 en seizième de finale de Roland Garros vendredi. La Belge a entrevu la victoire mais n'est pas parvenue à concrétiser ses cinq balles de match. "Je suis déçue mais j'ai tout donné. J'ai bien joué mes balles de match et je n'ai pas de regrets à avoir. C'est tout de même dur à accepter", a-t-elle réagi au micro de la RTBF après son match. "Je me suis donné à 100%. La confiance est là, c'est dommage. Le niveau était bon. Ce n'était tout simplement pas pour moi aujourd'hui", a-t-elle relativisé. Mertens se concentrera désormais sur le double en compagnie d'Aryna Sabalenka. "Je vais me focaliser sur le double où l'objectif est de gagner. On va tout donner. Je pense que l'on forme une bonne paire."