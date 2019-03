Elise Mertens fait le doublé Indian Wells - Miami avec Aryna Sabalenka

Elise Mertens, associée à la Bélarusse Aryna Sabalenka, a remporté le double dames du tournoi de tennis WTA Premier de Miami. Mertens et Sabalenka se sont imposées 7-6 (5), 6-2 face à la paire classée 6e tête de série et composée de l'Australienne Samantha Stosur et de la Chinoise Shuai Zhang, lauréates à l'Open d'Australie, dimanche en finale de ce prestigieux tournoi sur surface dure doté de 8.359.455 dollars.

Mertens et Sabalenka réalisent ainsi le "Sunshine Double", deux semaines après avoir décroché le titre à Indian Wells (Californie) dans l'autre WTA Premier de la tournée américaine qui précède la saison sur terre battue. Mertens, 10e mondiale en double, et Sabalenka (34e) ont signé dimanche leur 10e victoire d'affilée ensemble.

Elise Mertens s'est offert à 23 ans un 8e titre en double sur le circuit WTA, elle qui s'est imposée à Auckland (avec An-Sophie Mestach) en 2016, à Guangzhou en 2017 (avec Demi Schuurs) et à Hobart, Rosmalen et Wuhan (avec Demi Schuurs), à Lugano (avec Kirsten Flipkens) l'an passé et à Indian Wells (avec Sabalenka) la semaine dernière. La Limbourgeoise compte aussi à son palmarès un titre WTA 125K Series à Limoges, remporté en 2016 avec Mandy Minella.

Sabalenka, 20 ans, s'était, elle, imposée dans le tournoi WTA 125K Series de Taipei aux côtés de Veronika Kudermetova en 2017.