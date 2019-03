Elise Mertens et Aryna Sabalenka en finale du double à Miami

Elise Mertens, associée à la Biélorusse Aryna Sabalenka, s'est qualifiée pour la finale du double au tournoi de tennis WTA Premier de Miami, vendredi en Floride. Victorieuses en double la semaine dernière à Indian Wells, Mertens et Sabalenka se sont imposées 7-6 (8/6) et 7-5 en 1 heure et 40 minutes face à la Biélorusse Victoria Azarenka et l'Australien Ashleigh Barty.

En finale, Elise Mertens et Aryna Sabalenka seront opposées soit à l'Australienne Samantha Stosur et la Chinoise Shuai Zhang, têtes de série N.6, soit aux Taiwanaises Hao-Ching Chan et Latisha Chang, têtes de série N.6.

A 23 ans, Mertens, 10e mondiale en double, compte sept titres en double sur le circuit WTA, elle qui s'est imposée à Auckland (avec An-Sophie Mestach) en 2016, à Guangzhou en 2017 (avec Demi Schuurs) et à Hobart, Rosmalen et Wuhan avec Demi Schuurs, à Lugano avec Kirsten Flipkens l'an passé et à Indian Wells avec Sabalenka la semaine dernière. La Limbourgeoise compte aussi le tournoi WTA 125 de Limoges remporté en 2016 avec Mandy Minella à son palmarès.

Sabalenka, 20 ans, s'était elle imposée dans le tournoi WTA 125 de Taipei aux côtés de Veronika Kudermetova en 2017.

En simple, Elise Mertens (WTA 14) s'est inclinée 6-4, 7-6 (1) devant la Tchèque Marketa Vondrousova (WTA 59) dimanche à Miami.