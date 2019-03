Elise Mertens en demi-finales du double à Indian Wells

Elise Mertens (WTA 11 en double), éliminée dimanche au 3e tour du simple, s'est qualifiée mercredi pour les demi-finales du tournoi de tennis d'Indian Wells aux Etats-Unis.

Dernière Belge encore présente dans cette épreuve WTA premier, jouée en Californie sur surface dure et dotée de 9.035.428 dollars, Mertens a battu, en compagnie de la Bélarusse Aryna Sabalenka (WTA 65 en double), la paire américaine composée de Kaitlyn Christian (WTA 39 en double) et Asia Muhammad (WTA 51 en double) en deux sets: 6-1, 6-3 et en moins d'une heure de jeu (55 minutes).

Pour espérer disputer sa 11e finale en double (6 victoires à ce jour) sur le circuit WTA, la première en compagnie de Sabalenka, la numéro 1 belge, 23 ans et sa partenaire devront écarter le duo formé de la Canadienne Gabriela Dabrowski (WTA 15) et de la Chinoise Yifan Xu (WTA 15). Cinquième tête de série, cette paire n'a laissé aucune chance à Darija Jurak/Raluca Olaru (Cro/WTA 40/Rou/WTA 38) 6-3 et 6-2 dans leur quart de finale bouclé en 57 minutes.