Elise Mertens éliminée en double, il n'y a plus de Belges à Indian Wells

Elise Mertens et la Néerlandaise Demi Schuurs se sont inclinées dimanche au deuxième tour du double au tournoi d'Indian Wells aux Etats-Unis.

La Belge de 22 ans, classée 42e en double à la WTA, et la Néerlandaise de 24 ans (WTA 31 en double) ont été éliminées malgré le gain du premier set, par la paire Lara Arruabarrena - Arantxa Parra Santonja.Le score: 6-7 (2/7), 6-2, puis 10-7 dans le super tie-break, en faveur du duo espagnol.

Le match a duré près d'1h30. En simple, Elise Mertens (WTA 22) avait été éliminée également au stade du deuxième tour, vendredi par la Chinoise Qiang Wang (WTA 55).

Après les éliminations d'Alison Van Uytvanck et Kirsten Flipkens dès le premier tour du simple et de Yanina Wickmayer au second, ainsi que la sortie de Flipkens dès son entrée en lice dans le tableau de double (associée à la Serbe Nina Stojanovic), il n'y a plus de Belges en lice au prestigieux tournoi américain. Chez les hommes, Ruben Bemelmans (ATP 113) a été battu dimanche par l'Argentin Leonardo Mayer (ATP 47), au deuxième tour.