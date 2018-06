Elise Mertens éliminée à Birmingham après avoir gaspillé cinq balles de match

Elise Mertens (tête de série N.7) a été éliminée au premier tour du tournoi de tennis WTA de Birmingham, en Angleterre, épreuve sur herbe dotée de 936.128 dollars, mardi après avoir eu pourtant 5 balles de match au bout de sa raquette.

La numéro 1 belge, 22 ans, 17e joueuse du monde, a été battue par la Slovène Dalila Jakupovic, 27 ans, 113e au classement WTA, issue des qualifications en trois sets 3-6, 7-6 (9/7) et 6-1 en 2 heures et 22 minutes de jeu. Elise Mertens a eu pourtant 5 balles de matches dans le deuxième set. Elle aura manqué la première à 3-5 sur son service et trois autres à 4-5. Elle a encore bénéficié d'une chance de plier la rencontre dans le jeu décisif, mais Jakupovic a décroché le tie-break pour forcer un 3e set. La numéro 1 belge aura aussi demandé un temps mort médical, menée 4-1 dans le 3e set, s'éclipsant quelques instants au vestiaire.

Elise Mertens avait été éliminée au deuxième tour à Rosmalen la semaine dernière, par l'Allemande Antonia Lottner (WTA 140) pour son début de saison sur le gazon.

Associée à la Néerlandaise Demi Schuurs, sa traditionnelle partenaire, Elise Mertens est également engagée dans le tableau du double. Le duo belgo-néerlandais sera opposé au premier tour à la Japonaise Shuko Aoyama et la Roumaine Raluca Olaru.