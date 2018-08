Elise Mertens élimine Konta et file en demies à San José

Elise Mertens s'est qualifiée pour le dernier carré du tournoi de tennis WTA de San José, épreuve sur surface dure, vendredi aux Etats-Unis. La Belge de 22 ans, 15ème mondiale, a battu la Britannique Johanna Konta (WTA 48) sur le score de 7-6 (4), 6-3.

Menée 5-3 dans le premier set, la Limbourgeoise a refait son retard avant d'écarter deux balles de set et de forcer un tie-break, qu'elle a remporté sur sa première occasion.

"J'ai joué point par point pour revenir à la fin du premier set, a-t-elle raconté. Je sais que tout est toujours possible en tennis et j'ai cru en moi. Après tout, je n'avais qu'un break de retard. J'étais donc tout à fait susceptible de refaire mon retard. Konta est une grande joueuse. Elle a beaucoup d'expérience. J'ai certes appris à la connaître et je me suis rendu compte que je devais être plus agressive pour l'empêcher de développer son jeu."

Grâce à deux breaks dans la seconde manche, contre un seul concédé, Mertens n'a pas tremblé au moment de servir pour le match. La Belge a ponctué la rencontre grâce à une faute directe de la Britannique.

"C'était stressant à la fin, mais je suis très heureuse d'avoir gagné", a-t-elle confié.

Cette victoire est également une belle revanche pour Elise Mertens. La dernière fois que les deux joueuses s'étaient rencontrées, au tournoi WTA de Miami, en mars, la n°1 belge avait en effet été balayée 6-2, 6-1 par la Britannique au troisième tour.

"Oui, le match avait été très rapide, s'est-elle souvenue. Lorsque j'ai été menée 3-0 dans ce premier set, je me suis d'ailleurs dit 'Oh, non! Pas une nouvelle fois.' Mais bon, je me suis accrochée. La grande différence, c'est que cette fois-ci, j'ai été plus agressive, j'ai cherché à jouer les lignes, à plus rentrer dans le court. Le tout en essayant malgré tout de ne pas trop forcer, de garder un certain contrôle dans mes frappes. Je suis très contente" a-t-elle conclu.

Samedi, Mertens retrouvera la Roumaine Mihaela Buzarnescu (WTA 24), 30 ans, qu'elle a encore battue en finale du tournoi de Hobart, début janvier, pour décrocher le premier de ses trois titres de l'année.

La n°1 belge entame en Californie, avec son nouveau coach allemand Dieter Kindlmann, sa préparation à l'US Open, 4ème et dernière levée du Grand Chelem 2018.