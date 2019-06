Elise Mertens conserve la 21e place, Kirsten Flipkens recule à la 80e

Malgré son élimination dès le 1er tour au tournoi sur gazon de Rosmalen, Elise Mertens a conservé sa place de 21e joueuse mondiale de tennis, lundi dans le nouveau classement publié par la WTA. Kirsten Flipkens, qui défendait une place de finaliste aux Pays-Bas, paie sa sortie en quarts de finale. Elle recule de la 69e à la 80e place.

Alison Van Uytvanck, la troisième Belge du top 100, a perdu à Rosmalen en huitième finale. Elle a cédé deux places au classement WTA et se retrouve 57e. Plus bas dans le classement, on retrouve Ysaline Bonaventure au 118e rang (+2), Greet Minnen au 128e (+11) et Yanina Wickmayer au 155e (+1).

La plupart des Belges jouent cette semaine le tournoi sur gazon de Palma de Majorque, en Espagne.

Pas de mouvement dans le Top 20 mondial. La Japonaise Naomi Osaka reste au sommet devant la lauréate de Roland-Garros l'Australienne Ashleigh Barty et la Tchèque Karolina Pliskova.

L'Américaine Alison Riske est la grande bénéficiaire de la semaine. Son succès à Rosmalen lui permet de grimper de la 61e à la 49e place. La Française Caroline Garcia progresse de cinq places grâce à sa victoire en finale à Nottingham. Elle pointe en 23e position.