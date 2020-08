Elise Mertens : "Ce qui a fait la différence, c'est le mental "

Elise Mertens (WTA 23) était très heureuse, vendredi, d’avoir battu pour la troisième fois consécutive Eugenie Bouchard (WTA 330) pour se hisser en demi-finales du tournoi WTA sur terre battue de Prague, doté de 202.250 dollars. La Limbourgeoise, tête de série N.3, a en effet dû batailler ferme pendant 2h17 pour venir à bout de la Canadienne, 26 ans, 6-4, 1-6, 6-4.

"Ce fut un match terriblement accroché et je suis très heureuse de m’en être sortie", dit Elise Mertens. "Elle a vraiment bien touché la balle aujourd’hui et m’a fait beaucoup courir. Son service, aussi, était difficile à retourner. Si cela a été si difficile, c’est avant tout son mérite. Je pense que ce qui a fait la différence à la fin, c’est le mental".

Elise Mertens n’avait encore jamais perdu le moindre set sur le circuit contre Eugenie Bouchard. Vendredi à Prague, la N.1 belge se retrouva toutefois mal embarquée après avoir concédé la deuxième manche 6-1 en 36 minutes. Mais elle est parvenue à rebondir.

"Les jeux ont été très serrés (Mertens a notamment dû sauver une balle de contre-break à 4-3, ndlr). Dans le deuxième set, elle a très bien joué. Elle a réduit son nombre de fautes directes et elle était plus agressive. J’ai donc surtout tâché de jouer point par point, tellement j’avais peiné pour inscrire mon nom au tableau d’affichage. J’étais régulièrement sur la défensive. Je me suis accrochée, et à l’arrivée, il n’y a eu qu’un break. C’est un jeu de service qui a fait la différence".

Pour une place en finale, Elise Mertens affrontera samedi la Tchèque Kristyna Pliskova (WTA 69), sœur jumelle de Karolina (WTA 3), 28 ans, qui s’est qualifiée grâce à l’abandon de la Roumaine Ana Bogdan (WTA 92), blessée à la cuisse gauche, alors qu’elle était menée 5-2 dans le premier set.