Elise Mertens bat une première fois Bellis au 1er tour du double en Australie

Elise Mertens et sa partenaire la Biélorusse Aryna Sabalenka ont souffert pour rejoindre le 2e tour du double dames de l'Open d'Australie de tennis, jeudi à Melbourne. La tête de série N.3 de ce premier tournoi du Grand Chelem de l'année, vainqueur la saison dernière de l'US Open a bataillé trois sets pour éliminer la paire composée de l'Américaine Catherine Bellis et la Tchèque Marketa Vondrousova : 3-6, 6-3 et 6-3. La rencontre a duré 1h44.

Au 2e tour, Mertens/Sabalenka seront opposées aux Australiennes Jaimee Fourlis (WTA 216 en double) et Arina Rodionova (WTA 93 en double) qui bénéficient d'une invitation. Elles ont éliminé la Canadienne Sharon Fishman et la Suédoise Cornelia Lister 7-6 (7/4) et 6-2.

Plus tôt dans la journée, la N.1 belge avait très facilement assuré sa place pour le troisième tour (seizièmes de finale). Elle a dominé au 2e tour la Britannique Heather Watson (WTA 75) 6-3 et 6-0 en à peine 56 minutes. Elise Mertens retrouvera l'Américaine Catherine "Cici" Bellis (WTA 600/PR44) en seizièmes de finale du simple.