Elise Mertens bat Hercog sur le gazon de Rosmalen et se qualifie pour le 2e tour

Elise Mertens (WTA 15) a renoué avec la victoire, après son élimination par la numéro un mondiale Simona Halep en 8e de finale de Roland-Garros. Pour entamer sa saison sur gazon, la numéro un belge a battu mardi la Slovène Polona Hercog (WTA 64), au premier tour du tournoi de Rosmalen, à Bois-le-Duc aux Pays-Bas (gazon/250.000 dollars).

Sur le court central, elle a écarté son adversaire sur le score de 6-2 6-4 en 1h11 de jeu.

Au prochain tour, elle se retrouvera face à la qualifiée allemande Antonia Lottner, 21 ans. 148e joueuse mondiale, il lui a fallu trois sets pour se défaire d'une autre qualifiée, Anna Blinkova (WTA 108), au premier tour.

Mertens, tête de série N.2 sur le gazon de Rosmalen, rejoint au deuxième tour les deux autres joueuses belges engagées en simple dans ce tournoi WTA International, Kirsten Flipkens (WTA 60) et Alison Van Uytvanck (WTA 47). La première a battu mardi la jeune Russe Anna Kalinskaya (WTA 142), âgée de 19 ans, sur un rapide 6-3, 6-0 (en 1h03), et sera opposée à la Néerlandaise Kiki Bertens (WTA 21/N.3) au prochain tour. La seconde s'était déjà qualifiée lundi pour le second tour, où elle sera opposée à la Slovaque Viktoria Kuzmova (WTA 81).