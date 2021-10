Elise Mertens avant la Billie Jean King Cup : "On est prêtes"

La Billie Jean Cup, l'héritière de la Fed Cup, commence ce lundi. La Belgique, versée dans le groupe B, affrontera la Biélorussie. Les joueuses de Johan Van Herck partiront avec l'étiquette de favorites. "On est prêtes", assure Elise Mertens, la leader de l'équipe.



La Louvaniste sera épaulée par Greet Minnen, Ysaline Bonaventure et Kirsten Flipkens. "On se sent bien. On s'est bien entraînées. On est prêtes à jouer demain. C'est toujours un honneur de jouer pour notre pays", explique la N.1 Belge sur le plateau de 100% Sport, jointe par téléphone.



La Fed Cup a changé de nom, elle a aussi changé de formule. Fini les voyages autour du monde, place à un tournoi en un seul lieu (à Prague). Les gagnantes des trois groupes se qualifient pour les demi-finales. La Belgique jouera la Biélorussie, puis l'Australie. "Ça change la donne. Jouer à la maison, c'est toujours chouette. C'est différent même s'il y aura quelques supporters".



Pas de Barty pour l'Australie, pas de Sabalenka pour la Biélorussie, respectivement N.1 et N.2 du classement WTA. Ces absences ouvrent des perspectives à la Belgique mais elles augmentent aussi la pression. Les joueuses de Van Herck seront les favorites. "On va se donner à 100% mais il est possible que ça ne suffise pas. On va jouer match par match mais on donnera tout pour notre pays". Contrairement à certaines stars du circuit, Mertens a répondu présent. "Le tennis est très individuel donc jouer pour une équipe c'est vraiment quelque chose de différent".