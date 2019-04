Elise Mertens, après le doublé Indian Wells: "C'est très impressionnant"

Elise Mertens était aux anges dimanche soir à Miami après avoir réalisé le "Sunshine Double" en double avec sa partenaire Aryna Sabalenka. Deux semaines après avoir décroché le titre à Indian Wells, dans l'autre tournoi WTA Premier de la tournée américaine, la Limbourgeoise, 23 ans, et la Biélorusse, 20 ans, ont en effet remis le couvert en battant 7-6 (5), 6-2 l'Australienne Samantha Stosur et la Chinoise Shuai Zhang, lauréates de l'Open d'Australie en début de saison.

"Sunshine doubles !", s'est exclamée la N.1 belge après sa victoire. "Gagner deux grands titres d'affilée, ce n'est pas rien. C'est très impressionnant, pour moi aussi", a-t-elle confié à Belga. "Nous avons vécu une nouvelle semaine incroyable et pris beaucoup de plaisir à jouer dans le nouveau Hard Rock Stadium. Pour ma part, j'ai en tout cas bien mieux joué qu'en demi-finale. Le premier set a été très important, et j'étais très heureuse que nous l'ayons remporté. Nous avions mené 5-3, eu des balles de set, mais elles étaient revenues et même passées devant."

Il s'agit du huitième titre en double pour Elise Mertens, qui est devenue la cinquième, avec Aryna Sabalenka, à réaliser le doublé Indian Wells - Miami en double dans l'histoire du tennis féminin. À la peine en simple depuis son triomphe au tournoi de Doha, mi-février, la Belge s'est hissée ce lundi au 6e rang à la WTA en double, son meilleur classement jamais atteint.

"On travaille pour réaliser de belles performances, même si ce n'est que du double", a-t-elle poursuivi. "Le prochain objectif pourrait être d'essayer de gagner un Grand Chelem avec Aryna, mais nous ne voulons pas nous emballer. Le simple reste tout de même prioritaire. En tout cas, je prends beaucoup de plaisir à jouer avec elle. Elle est marrante. Elle est très détendue sur le court, mais se donne à 100% sur chaque balle. On verra ce que l'avenir nous réserve".