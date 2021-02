Dominique Monami sur le plateau de 100% Sport ce dimanche soir

A l'heure où l'Australian Open bat son plein, Dominique Monami sera l'invitée de 100% Sport ce soir en télé (18H30 sur la Une) aux côtés de Jérémie Baise et Duke Tshomba.

L'occasion de tirer le bilan de la première semaine de compétition en compagnie de la médaillée de bronze des JO de Sydney en 2000 (en double). Ancienne capitaine de l'équipe belge de Fed Cup, quart de finaliste à deux reprises à l'Open d'Australie (1997 et 1999) et aujourd'hui coach mental, elle apportera son expertise sur diverses thématiques. Elise Mertens peut-elle un jour remporter un Grand-Chelem ? A quel niveau est-elle encore perfectible ? L'élimination de David Goffin est-elle principalement liée à son mental ?

Rendez-vous ce soir dès 18H30 dans 100% sport en compagnie Dominique Monami.