Dominique Monami: "Si Kim Clijsters ne fait pas son retour maintenant, elle ne le fera plus jamais!"

Le retour très attendu de Kim Clijsters est donc programmé ce lundi, lors de la première journée du Tournoi de Dubaï, le "Dubaï Duty Free Tennis Championships". La Belge, ancienne numéro 1 mondiale, 36 ans désormais, n'affrontera pas Kiki Bertens comme initialement prévu mais bien l'Espagnole, récente finaliste de l'Open d'Australie, Garbine Muguruza, 16ème au classement WTA. La rencontre est prévue sur le court central, pas avant 19 heures là-bas, soit 16 heures chez nous.

Pour préfacer ce match très attendu (et c’est un euphémisme !) sur la planète tennis, Samuël Grulois a interrogé dans l’émission VivaSports, sur VivaCité, l’ancienne capitaine de notre équipe de Fed Cup, Dominique Monami.

Dominique Monami a devancé dans l'histoire du tennis belge Kim Clijsters et Justine Henin en disputant notamment deux quarts de finale à l'Australian Open dans les années 90. Elle a aussi joué un quart de finale aux Jeux Olympiques en simple et décroché une médaille de bronze en double. En 1998, elle été désignée "Sportive belge de l'année".

Bref, Dominique Monami connaît le tennis et on est donc impatient d'entendre et de lire son avis sur le come-back de Kim Clijsters.

Dominique, que vous inspire ce retour après plus de sept ans d'absence ? De l'admiration ? De l'inquiétude ?

" J’ai toujours eu énormément de respect et oui, on peut le dire, d’admiration certainement pour Kim parce que je sais à quel point il est difficile de devenir numéro 1 mondiale. Et puis surtout, j’ai admiré son premier retour quand, jeune maman, elle a remporté l’US Open… Tout le monde se souvient de cette finale et de la petite Jada émerveillée de se voir sur l’écran géant du stade. Donc, je confirme, beaucoup d’admiration. Mais je n’ai pas d’inquiétude parce que c’est un choix très certainement bien réfléchi. On peut, en revanche, s’interroger sur la capacité de son corps à résister. Je vous rappelle qu’elle a mis un terme à sa deuxième carrière à cause de problèmes physiques et qu’avec l’âge, c’est de moins en moins facile. C’est pour moi le gros point d’interrogation surtout avec la cadence du circuit, avec des matches réguliers contre des joueuses qui sont physiquement au top. "

Souvenez-vous de son fameux grand écart, c’était un peu sa marque de fabrique ! C’est quelque chose qu’elle ne va probablement plus trop tenter… c’est sans doute devenu physiquement impossible.

Toutes les personnes qui approchent de la quarantaine et qui font un peu de sport savent très bien que la pratique se complique avec le temps qui passe. Kim n’a pas encore 40 ans mais bientôt 37 quand même. Elle a un jeu assez physique. Est-ce là vraiment la plus grosse inquiétude ?

" Oui, exactement. Prenez, par exemple, la basketteuse Ann Wauters… elle a besoin d’une heure de plus que ses équipières pour s’échauffer. A cet âge-là (NDLR : Wauters a 39 ans), on a besoin de temps supplémentaire car on ne récupère plus de la même manière. Et puis surtout, on perd aussi de l’explosivité. Cette fameuse explosivité qui a été la force de Kim Clijsters. Souvenez-vous de son fameux grand écart, c’était un peu sa marque de fabrique ! C’est quelque chose qu’elle ne va probablement plus trop tenter… c’est sans doute devenu physiquement impossible. Mais il ne faut pas oublier qu’elle est bien entourée par des experts, son préparateur physique et son kiné qui l’accompagnent d’ailleurs à Dubaï. Et ça, ça me fait dire qu’elle est prête pour jouer des matches difficiles. "

Elle a effectivement fait le voyage avec un solide équipe : son coach (Fred Hemmes), son mentor de toujours (Carl Maes), son ostéopathe (Sam Verslegers), son physiothérapeute (Matthijs Van Speybroeck) et son manager (Bob Laes) l’accompagnent.

" (Rire) Tout le monde ne peut pas se permettre de se déplacer avec un tel staff ! Mais bon, Kim a été numéro 1 mondiale et a les moyens de revenir sur le circuit avec la panoplie de service à côté d’elle ! Plus sérieusement, elle se donne les moyens pour réussir son retour et il est donc logique de voir toute son équipe avec elle. "

Elle a déclaré un peu partout qu’elle voulait surtout prendre du plaisir. On ne lui souhaite pas mais imaginez qu’elle enchaîne les défaites, ça deviendra compliqué d’aller le chercher ce fameux plaisir…

" C’est vrai qu’on associe toujours le plaisir à la victoire. Mais avec l’âge et surtout l’expérience qu’elle a, elle a l’avantage de pouvoir prendre naturellement plus de recul par rapport aux situations difficiles. C’est vrai que ce serait bien pour elle de directement entamer son premier tournoi avec une belle victoire. Et ce match face à l’Espagnole Muguruza pourrait déjà être quelque part un bon point de départ en cas de succès. A ce propos, Garbine Muguruza est un meilleur tirage que Kiki Bertens. Contre la Néerlandaise, très physique et au jeu de grande qualité, Kim aurait probablement eu droit à un match plus compliqué. "

On voit bien qu’elle n’a pas encore atteint son poids de forme. C’est tout-à-fait logique. Elle a quand même eu trois enfants… Et puis, perdre du poids est toujours plus difficile avec l’âge malheureusement ! Kim n’a jamais été une joueuse mince et elle ne sera jamais mince.

Vous avez récemment déclaré que Kim Clijsters avait encore deux-trois kilos de trop. Vous confirmez ?

" Absolument ! On voit bien qu’elle n’a pas encore atteint son poids de forme. C’est tout-à-fait logique. Elle a quand même eu trois enfants… il ne faut pas se leurrer, ça laisse des traces, notamment au niveau des abdos, même si on s’entraîne super bien physiquement. Et puis, perdre du poids est toujours plus difficile avec l’âge malheureusement ! Kim n’a jamais été une joueuse mince et elle ne sera jamais mince. C’est une joueuse musclée et c’est pour cela que son explosivité a été un élément-clé dans sa carrière. Mais bon, en évoquant ses deux-trois kilos de trop, j’ai été gentille… c’est même un peu plus que ça. "

On a plein d’exemples de sportifs qui sont revenus à la compétition après leur retraite : Michael Jordan, Lance Armstrong, Laure Manaudou, les tennismen Bjorn Borg, Justine Henin et déjà Kim Clijsters… Comment cela s’explique-t-il ? C’est lié à un manque chez l’athlète retraité qui a besoin de regoûter à cette adrénaline du sport de haut niveau ?

" Une chose est sûre, c’est qu’on partage le même point commun : la passion pour le sport qu’on fait ! Cette passion ne s’éteint pas. Par contre, la notion de plaisir peut disparaître. Pour reprendre les exemples de Justine et de Kim, le fait d’être régulièrement blessées leur a enlevé, à un moment donné, le plaisir de jouer parce qu’on passe plus de temps chez le kiné que sur un terrain de tennis. Et ça, ça peut peser. Mais dès que l’on se sent à nouveau bien, que les blessures sont derrière nous, le besoin d’adrénaline revient. On ne retrouve nulle part ailleurs les sensations fortes provoquées par le sport de haut niveau. Et donc, le retour de Kim est logique. Si elle ne le fait pas maintenant, elle ne le fera plus jamais ! "