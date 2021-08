Dominic Thiem, tenant du titre, annonce son forfait pour l'US Open

Mauvaise nouvelle pour Dominic Thiem. L'Autrichien, tenant du titre à l'US Open, a annoncé son forfait pour la quinzaine new-yorkaise. Le numéro six mondial souffre d'une blessure au poignet droit depuis l'Open de Majorque en juin dernier. Il s'est exprimé dans un communiqué : "Je ressens toujours une douleur au poignet et je savais que je ne serais pas à 100%. J'ai encore une longue carrière devant moi, je reviendrai quand je me sentirai à nouveau prêt pour la compétition." Après l'annonce du forfait de Roger Federer, et en attendant le verdict concernant Rafael Nadal - toujours incertain-, c'est donc un nouveau gros poisson du circuit masculin qui manquera le dernier Grand Chelem du calendrier.