Dominic Thiem s'offre Novak Djokovic et une place en finale du Masters de Londres

L'Autrichien Dominic Thiem (ATP 3) s'est qualifié ce samedi pour la finale du Masters de Londres après sa victoire face au N.1 mondial Novak Djokovic au terme d'un match très serré : 7-5, 6-7 (10/12), 7-6 (7/5) en près de trois heures de jeu. En finale, Dominic Thiem affrontera le vainqueur de l'autre demi-finale, qui opposera l'Espagnol Rafael Nadal (ATP 2) au Russe Daniil Medvedev (ATP 4) en soirée.

Le Serbe Novak Djokovic, assuré de terminer la saison à la première place pour la sixième fois, égalant le record de Pete Sampras, a perdu son engagement à 5-5 partout, laissant tout le loisir à Dominic Thiem de prendre les devants en concluant la première manche d'un ace ravageur après 51 minutes de jeu.

Vainqueur du dernier US Open, le droitier de Wiener Neustadt a sauvé trois balles de break dans le deuxième set, dont deux pour forcer le jeu décisif. Les deux joueurs se sont âprement disputés le gain du set. Dominic Thiem a loupé quatre balles de match, dont une double faute, avant de voir Nole conclure sa quatrième balle de set pour relancer la partie.

Décidément extrêmement serré, ce douzième duel entre les deux hommes s'est joué dans un nouveau jeu décisif après un set sans aucune balle de break. L'Autrichien de 27 ans a commis plusieurs fautes directes, voyant Novak Djokovic s'envoler à 4-0. Avec pugnacité et combativité, il a aligné six points pour mener 6-4 avant de conclure sur sa sixième balle de match. Dominic Thiem retrouve la finale du Masters un an après avoir été battu par le Grec Stefanos Tsitsipas.

C'est la première fois depuis 2004 que les quatre premières têtes de série composent le dernier carré au Masters.