Djokovic "symbole et leader du monde libre" selon son père, le président serbe déplore "un mauvais traitement"

Novak Djokovic croyait avoir fait le plus difficile en obtenant une dérogation médicale pour pouvoir participer à l'Open d'Australie, mais le visa du N.1 mondial a été annulé à l'aéroport de Melbourne, faute des documents nécessaires à son entrée dans le pays. 'Djoko' attend désormais de savoir si le recours intenté par ses avocats sera accepté.

Ce voyage de Djokovic "Down Under" s'est transformé en histoire rocambolesque et a provoqué un incident diplomatique, le président de la Serbie, Aleksandar Vucic, accusant l'Australie de "mauvais traitement" envers le champion de tennis à son arrivée dans l'Etat de Victoria, dont Melbourne est la capitale.

Le sort réservé à "Djoko" est très mal passé du côté de la Serbie. Le président Vucic, déclarant avoir parlé au N.1 mondial au téléphone, a écrit sur Instagram que "toute la Serbie était avec lui (Djokovic)" et que "les autorités prenaient toutes les mesures nécessaires pour que le mauvais traitement du meilleur joueur de tennis du monde cesse aussitôt que possible".

Plus tôt mercredi, le père de Djokovic a déclaré au média Sputnik Serbia que son fils avait été "retenu en captivité pendant cinq heures" à l'aéroport. Il a ensuite érigé 'Nole' en héros.

"Novak est devenu le symbole et le leader du monde libre, le monde des nations et des peuples pauvres et défavorisés (...) On peut l'emprisonner ce soir, l'enchaîner demain, la vérité est comme l'eau : elle trouve toujours son chemin. Novak est le Spartacus du nouveau monde, qui ne tolère pas l'injustice, le colonialisme et l'hypocrisie.

Srdjan Djokovic a ensuite demandé qu'on réserve un accueil de héros à son fils pour son retour. "Notre fierté, notre Novak revient... nous devrons l'accueillir comme il le mérite!", a-t-il posté sur Instagram.