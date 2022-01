Djokovic privé de l’Open d’Australie : les réactions mitigées du monde du tennis

La saga qui a animé le monde du sport (mais pas que) ces dernières semaines touche à sa fin. Novak Djokovic rentre chez lui, expulsé par les autorités australiennes. Les réactions du monde du tennis ne se sont pas fait attendre.

En conférence de presse avant son premier tour, David Goffin a accepté de revenir sur cette affaire.

"On n’a parlé que de cela pendant dix jours, mais je n’ai pas suivi tous les détails de l’affaire. Je voyais juste les gros titres passer, avec les rebondissements, une fois il peut jouer, une fois il doit partir, ainsi de suite. Nous, les joueurs, on attendait de savoir si le tableau allait changer, si des têtes de série allaient bouger. Bref, c’était toute une saga. Que je suivais à distance, vu que j’étais à Sydney pour mon tournoi, et que j’ai ensuite dû m’occuper de mon genou."

"Au final, c’est une décision "choc". Ça l’aurait été de toute façon, qu’il joue ou qu’il ne joue pas. Il ne joue pas, et cela ne me surprend pas. Dans les deux cas, cela ne me surprenait pas. Mais je n’ai pas assez d’éléments pour dire si la décision est logique ou pas, s’il pouvait avoir une exemption médicale ou pas. Je ne connais pas le fond des dossiers. Mais je ne pensais pas que cette saga serait aussi longue. Entre joueurs, on se demandait vraiment quand cela allait finir."