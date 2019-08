Djokovic face à Medvedev, l'homme en forme, dans l'autre demi-finale à Cincinnati

Si la demi-finale entre David Goffin (ATP 19/N.16) et le Français Richard Gasquet, 56e mondial, sera très suivie chez nous, l'autre duel pour une place en finale du tournoi de Cincinnati mettra en présence le tenant du titre le Serbe Novak Djokovic au Russe Daniil Medvedev. Ce match entre le N.1 mondial et le 8e au classement ATP constituera pour beaucoup le finale avant l'heure. Novak Djokovic a repris la compétition cette semaine depuis sa 5e victoire à Wimbledon en juillet. Il aura face à lui l'homme en forme de la saison estivale sur ciment. Medvedev reste en effet sur deux finales (perdues) à Washington (contre Kyrgios) et la semaine dernière à Montréal, où il disputait à 23 ans sa première finale en Masters 1000 (face à Nadal).

En quarts de finale, Djokovic s'est facilement défait du Français Lucas Pouille (ATP 31) 7-6 (7/2) et 6-1.

"C'est Novak Djokovic. Il y a quelques petites erreurs, je ne passe pas beaucoup de premières dans le tie-break. Lui, le joue très bien. Ce sont des détails mais ça fait une grande différence", a constaté Pouille.

Le "Djoker" s'est estimé heureux d'avoir terminé le match malgré une douleur au coude droit. "J'ai réussi à aller au bout, il y avait un peu de tension là-dedans. J'espère que tout ira bien demain", a déclaré le Serbe qui ambitionne un 34e succès en Masters 1000 qui le rapprocherait du record de 35 victoires de Rafael Nadal, absent cette année dans l'Ohio. Il lui faudra pour cela rejoindre sa 47e finale dans les tournois les plus importants après les quatre du Grand Chelem.

Medvedev, de son côté n'a eu aucune peine à remporter 6-2 et 6-3 le derby russe qui l'opposait à Andrey Rublev (ATP 70), le tombeur au tour précédent de Roger Federer.

"Je n'étais pas si bien aujourd'hui, mais je l'ai breaké rapidement et cela m'a aidé. Nous nous connaissons bien mais évidemment c'est spécial de rencontrer un compatriote" a commenté Medvedev qui devrait continuer à se rapprocher du sommet du classement ATP. Il avait été battu l'an dernier au premier tour à Cincinnati après être sorti des qualifications. Il faut souligner que le Moscovite de naissance, aujourd'hui résident monégasque, n'était encore que 56e il y a douze mois. Depuis, il a notamment remporté trois titres Tokyo, Winston-Salem et Sofia, et joué quatre autres finales (Brisbane, Barcelone, Washington et Montréal).

"Quand on gagne autant de matchs d'affilée, on a une grande confiance en soi et on lâche ses coups" souligne Djokovic interrogé sur Medvedev. "Ça va être difficile et je pense que ça va aussi être physique".

Le Serbe n'a pas oublié non plus qu'il a perdu son dernier duel face à Medvedev (en quarts sur la terre à Monte Carlo). Il demeure toutefois leader dans leurs confrontations avec trois victoires à l'issue des matchs précédents.

Les deux joueurs n'ont pas encore perdu le moindre set cette semaine à Cincy.