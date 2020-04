"Djokovic est plus complet que Nadal et Federer, dont il battra le record"

Horacio Zeballos est un joueur de tennis argentin. Il évolue sur le circuit professionnel depuis 2003 et a remporté... un tournoi ATP. C'était à l'Open du Chili en 2013. Il était venu à bout en finale de Rafael Nadal, qui effectuait son retour suite à une blessure. Zeballos, 39e à l'ATP la même année, a ensuite aussi brillé en double. Il est devenu 3e joueur ATP en double en septembre dernier. Son long parcours impose le respect et, donc, quand il parle... on l'écoute (ou on le lit, c'est selon).

"Je n'ai aucun doute sur cela : Novak Djokovic est le joueur le plus complet du monde. Devant Roger Federer et Rafael Nadal. C'est très difficile de jouer contre lui, surtout lorsque vous êtes au service. Ses retours sont prodigieux, il renvoie la balle avec une grande facilité. Dans mes meilleures années, j'aurais pu battre Federer, idem face à Nadal qui se défend bien même sur les surfaces qu'il maitrise moins. Djokovic est le rival le plus impressionnant, je pense qu'il finira par battre le record de tournois majeurs détenu par Federer (ndlr : 20 titres du Grand Chelem", a indiqué Zeballos, 34 ans, dans un entretien récent à Tennis World.

De belles louanges envers le Serbe de 32 ans, qui a déjà récolté 17 tournois du Grand Chelem : 8 fois l'Australian Open, 1 fois Roland-Garros, 5 fois Wimbledon et 3 fois l'US Open.