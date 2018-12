Djokovic bien ancré sur son trône pour entamer 2019, Goffin 22ème

Novak Djokovic n'est pas prêt de délaisser sa place de N.1 mondial à l'ATP: avec déjà plus de 1500 points d'avance sur son dauphin Rafael Nadal lundi pour l'ouverture de la saison 2019, le Serbe ne devrait faire que creuser l'écart dans les prochaines semaines. Après trois mois de repos imposé, David Goffin entame la saison à la 22ème position, bien décidé à grimper au classement rapidement.

Après une deuxième partie de saison 2018 fantastique, avec des succès à Wimbledon et l'US Open, Djokovic, 31 ans, a un boulevard en ce début 2019. Blessé et hors de forme douze mois plus tôt, il n'a presque aucun point à défendre sur cette période où il visera son 7e Open d'Australie (14-27 janvier).

Nadal, en lice à Brisbane cette semaine, cherchera à maintenir l'écart à distance par rapport au Serbe, qui joue à Doha. Mais l'Espagnol a confié être toujours en délicatesse avec une cheville opérée en novembre.

Roger Federer entame lui sa 22e saison sur le circuit au rang de N.3, mais avec un titre à défendre à Melbourne, où Alexander Zverev (4e), vainqueur du Masters de Londres en novembre, voudra briller pour la première fois en Grand Chelem. Le jeune Allemand a en tout cas toutes les cartes en main pour réintégrer le top 3.

1. Novak Djokovic (SRB) 9045 pts

2. Rafael Nadal (ESP) 7480

3. Roger Federer (SUI) 6420

4. Alexander Zverev (GER) 6385

5. Juan Martín Del Potro (ARG) 5300

6. Kevin Anderson (RSA) 4710

7. Marin Cilic (CRO) 4250

8. Dominic Thiem (AUT) 4095

9. Kei Nishikori (JPN) 3590

10. John Isner (USA) 3155

11. Karen Khachanov (RUS) 2835

12. Borna Coric (CRO) 2480

13. Fabio Fognini (ITA) 2315

14. Kyle Edmund (GBR) 2150

15. Stefanos Tsitsipas (GRE) 2095

16. Daniil Medvedev (RUS) 1977

17. Diego Schwartzman (ARG) 1880

18. Milos Raonic (CAN) 1855

19. Grigor Dimitrov (BUL) 1835

20. Marco Cecchinato (ITA) 1819

21. Basilashvili Nikoloz (GEO) 1795

22. David Goffin (BEL) 1785