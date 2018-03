Djokovic a le sourire avant Miami, son coude ne lui fait plus mal

L'ancien numéro 1 mondial de tennis Novak Djokovic a retrouvé le sourire. Le Serbe a confié mardi qu'il a joué sans avoir mal au coude ces deux derniers jours, une première depuis deux ans. La douleur et le handicap étaient devenus tel qu'il avait renoncé à disputer les quatre derniers mois de la saison dernière.

Pire, en février, après un retour raté, il avait décidé de se faire opérer.

"Ces derniers jours ont été les premiers depuis très, très longtemps où je pouvais me concentrer sur le jeu plutôt que d'avoir toujours quelque chose à l'esprit qui m'inquiétait, allais-je avoir mal ou non, et généralement c'était le cas, a déclaré Djokovic mardi lors de sa conférence de presse à la veille de son entrée dans le Masters 1000 de Miami. C'est assez rafraîchissant parce que tout le reste était douloureux."

"Djoko", 30 ans, désormais 12ème au classement ATP, a gagné à six reprises sur les courts de Key Biscayne (2007, 2011, 2012, 2014, 2015 et 2016), un record qu'il partage avec son coach Andre Agassi. Le tournoi évoluera pour la 32ème et dernière année à Key Biscayne avant de rejoindre le Hard Rock Stadium, à Miami.

Djokovic n'a pas d'ambition particulière en Floride. "Pour moi, il est évident que l'approche du tournoi cette année est très différente de toute autre année en raison de ce que j'ai vécu avec mon coude et tout ce que j'ai traversé. Je n'ai pas vraiment d'attentes."

"Je ne suis pas encore à mon meilleur niveau, mais j'y travaille. De toute évidence, les deux années de blessure et le fait d'essayer de trouver des moyens de jouer sans douleur, ce que je n'ai pas été capable de faire souvent au cours des deux dernières années, compromettaient mon jeu. En ce moment, je joue sans douleur, ce qui est la chose la plus importante, et je peux commencer à me concentrer sur le jeu plutôt que de penser à savoir si la douleur va réapparaître ou non."

Novak Djokovic, tête de série n°9, débutera son tournoi au 2ème tour face au vainqueur du match entre l'Allemand Mischa Zverev (ATP 55) et le Français Benoît Paire (ATP 47).