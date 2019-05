Dimitrov s'offre Cilic en cinq sets et passe au troisième tour

Au terme d’un match très serré de 4h23, le Bulgare Grigor Dimitrov (n°46) a éliminé le Croate Marin Cilic (tête de série 11) au deuxième tour de Roland Garros. Dimitrov a remonté deux fois un déficit d’un set pour l’emporter en cinq manches (6-7, 6-4, 4-6, 7-6, 6-3) et retrouvera le Suisse Stan Wawrinka au troisième tour.

Une victoire qui va lui faire du bien ! Après avoir connu une difficile saison sur terre battue, Grigor Dimitrov franchit les étapes à Paris. Après avoir sorti le Serbe Janko Tipsarevic en cinq sets au premier tour, il a sorti le Croate Marin Cilic (tête de série n°13) encore en cinq sets et rejoint le troisième tour.

Les spectateurs du court Simonne Mathieu ont été gâtés ! Un vrai beau match de Grand Chelem entre deux joueurs qui furent tous deux troisième mondial dans leur carrière. Cilic a pris les devants grâce à sa qualité de service pour empocher la première manche 7-6. Mais, Dimitrov a résisté et est revenu à une manche partout 6-4. Le scénario se répète dans deux manches suivantes 6-4 pour Cilic puis 7-6 pour Dimitrov.

Dans le cinquième et dernier set, Dimitrov a pris le dessus. Il a réalisé deux breaks pour mener 5-2 et servir pour le match. Mais, fragile encore mentalement, il a eu du mal à conclure et s’est fait contre-breaker. Toutefois, il a su rebondir pour breaker une troisième et dernière fois dans ce set et l’emporter (6-7, 6-4, 4-6, 7-6, 6-3).

Après avoir battu deux anciens top 10 en cinq sets, il en défiera un nouveau vendredi en la personne du Suisse Stan Wawrinka, vainqueur facile du Chilien Cristian Garin (6-1, 6-4, 6-0). Face au vainqueur du tournoi en 2015, ce troisième tour s’annonce encore comme un beau match pour Dimitrov.