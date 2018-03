Dick Norman est le nouveau directeur du tournoi d'Anvers

Le tournoi d'Anvers, revenu au calendrier il y a deux ans, a un nouveau directeur. Dick Norman, qui a rangé sa raquette en 2013, va prendre la direction de la 3e édition de cette épreuve du circuit ATP.



"Big Dick" sera épaulé par sa femme Ilse Van Parys à la tête de l'European Open. Ils avaient organisé l'AXA Belgian Master entre 2006 et 2009. "C'est avec beaucoup d'enthousiasme que j'attaque mon nouveau boulot. C'est la première fois que je dirige un tournoi ATP", explique-t-il à notre micro.



Norman n'est évidemment pas le premier ancien joueur à prendre les rênes d'un tournoi. Avec James Blake à Miami, Tommy Haas à Indian Wells, Richard Krajicek à Rotterdam, c'est même plutôt à la mode. "C'est certainement un avantage d'être un ancien joueur. J'ai des contacts en Belgique et avec l'ATP. Je connais encore pas mal de joueurs, enfin ceux qui ont plus que 25 ans", sourit-il. "Une partie de mon boulot consistera à attirer les meilleurs joueurs possibles. Je ne peux pas encore dévoiler les noms mais on a déjà des contacts prometteurs. On espère avoir un super tableau. On pourra en dire plus en mai".



Le double mètre de Waregem compte aussi choyer les fans. "On va travailler à une nouvelle approche. On veut un peu plus d'animation et de show autour des matches".