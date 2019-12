Deux rois, quatre reines, des matches épiques et de belles promesses : 2019, une année tennis exquise

Sur le circuit ATP, les anciens sont toujours là alors qu’un vent de fraîcheur souffle tout doucement la poussière des courts. La WTA ne connaît pas encore sa reine incontestée, mais possède un vivier impressionnant de talents purs pour un circuit toujours plus concurrentiel, avec quatre joueuses différentes titrées en Grand Chelem… Là où chez ces messieurs, ces quatre titres majeurs ont été remportés par les seuls Djokovic et Nadal. Mais le prince Tsitsipas est venu chatouiller ces messieurs en remportant le Masters, tournoi des huit maîtres de l’année. Un joyau prêt à en découdre dans les mois et années à venir.

Années après années, le tennis nous offre de très jolis moments souvent remplis d’émotion. Dans un sport où le mental est roi, les explosions de joie, de tristesse ou de rage sont légion. Et 2019 nous a encore offert son lot d’images mémorables. Tout cela, alors que les deux couronnes mondiales ont changé de tête en l’espace d’un an.

L’année des "Grands-Chelem"

Deux circuits pour deux situations très singulières dans les tournois du Grand-Chelem cette année. Quatre joueuses différentes titrées chez les dames pour deux chez ces messieurs. Ashleigh Barty (Roland-Garros) et Bianca Andreescu (US Open) ont mis leur nom pour la toute première fois sur un trophée du Grand-Chelem. Naomi Osaka (Australian Open) et Simona Halep (Wimbledon) ont, elles, décroché un des quatre titres majeurs pour la deuxième fois de leur carrière seulement.

Et parmi ces quatre joueuses, le trône appartient désormais à la gagnante de Roland Garros. Ashleigh Barty qui possède une petite avance sur ses quatre poursuivantes qui se tiennent en moins de 800 points. Pliskova, Osaka, Halep et Andreescu forment le top cinq dans cet ordre. Contrairement à 2017 et 2018 Simona Halep ne termine donc pas l’année à la première place mondiale.

Sur le circuit masculin, les seuls Novak Djokovic et Rafael Nadal se sont partagé les quatre trophées de l’année. Rien pour l’inépuisable Roger Federer (38 ans)… Comme en 2011, 2013, 2014, 2015 et 2016. Le Suisse a néanmoins disputé la finale de Wimbledon. Un magnifique match contre Novak Djokovic qui restera comme l’un des meilleurs de la saison, voire le meilleur. La rencontre est d’ailleurs devenue la finale la plus longue du tournoi londonien, en bonne partie grâce à un incroyable cinquième set bien plus palpitant que les quatre précédents (7-6 (7/5), 1-6, 7-6 (7/4), 4-6, 13-12 (7/3)). Le premier tie-break au cinquième set d’une finale de Wimbledon a alors départagé les deux hommes. L’incroyable Djoko est parvenu à s’imposer sur un court presque entièrement acquis à la cause du Suisse, faisant un beau pied de nez à tous et méritant d’autant plus cette victoire au bout du suspens.

Le Serbe s’est également imposé à l’Open d’Australie, face à Nadal en trois sets. Avec deux nouveaux titres du Grand-Chelem, "Nole" est bien parti pour battre les records des Federer (20) et Nadal (19). S’il attise moins les passions que les deux "autres", Djoko devrait en toute logique devenir le roi absolu en termes de grands chelems remportés, il en possède déjà seize dans son escarcelle.

Mais cette année Djoko a quand même été détrôné en tête du classement ATP par Rafael Nadal auteur d’une excellente saison à 33 ans. C’est la cinquième fois que Rafa termine l’année en tant que numéro un mondial. Il a notamment remporté son douzième Roland-Garros… Un record absolu évidemment chez les hommes et chez les dames. Sa victime en finale cette année s’appelait Dominic Thiem, auteur lui aussi d’une saison très aboutie. Un match en quatre sets, 3-6, 7-5, 1-6, 1-6.

Plus surprenant mais loin d’être immérité, l’Espagnol s’est aussi imposé à l’US Open. Là aussi lors d’une finale épique à rebondissements où le Taureau de Manacor a trouvé les ressources physiques et mentales face à son très impressionnant jeune adversaire, 5-7, 3-6, 7-5, 6-4, 4-6. Tout cela en près de cinq heures de jeu… Deux nouveaux titres majeurs pour Rafa donc, bien décidé à tirer la bourre à Djoko et aux jeunes arrivants pendant encore quelque temps.