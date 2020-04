Deux ados italiennes ont trouvé le truc pour jouer au tennis "confinées"

Rien n’arrête Vittoria et Carola, ces deux passionnées de tennis qui s’adonnent à leur passion d’un toit à l’autre de leur immeuble. Des images en provenance de la Ligurie, en Italie. Cette vidéo, qui a fait le tour du monde, a retenu l’attention de Stefanos Tsitsipas.

Coup droit, revers, coup droit, revers, d’un toit à l’autre, avec les garde-fous et le vide comme filet : deux jeunes joueuses italiennes ont décidé que le confinement n’aurait pas raison de leur passion pour le tennis.

Comme tous les autres, le club de tennis de Finale Ligure, une petite ville du nord de l’Italie, a dû stopper les entraînements début mars, quand le pays s’est arrêté pour lutter contre l’épidémie de coronavirus.

Défi lancé par leurs coachs

Mais les coachs ont lancé à leurs jeunes élèves le défi de continuer à travailler, en inventant des exercices à faire chez soi et en les filmant pour qu’ils soient publiés sur le compte Facebook du club.

Exercices de déplacement dans les jardins, quelques balles échangées au-dessus du canapé du salon, chacun a fait de son mieux. Mais Vittoria, 14 ans, et Carola, 11 ans, ont mis la barre beaucoup plus haut.

Elles sont montées sur les toit-terrasses de leurs immeubles, situés d’un côté et de l’autre de la même rue, et elles ont joué, comme si de rien n’était, évitant juste de monter au filet, tactique bien trop dangereuse vu les circonstances.

Le but était de faire des vidéos amusantes

"On avait demandé à tout le monde de faire des vidéos amusantes et ça a été leur idée. Elles se connaissent bien, elles sont amies et elles habitent deux immeubles voisins", a raconté à l’AFP Dionisio Poggi, l’entraîneur des deux jeunes filles.



Les dalles rugueuses du toit n’ont que peu de rapport avec la terre battue sur laquelle elles ont leurs habitudes et les cheminées de chaudières sont un obstacle supplémentaire mais la balle voyage d’un côté à l’autre de la rue, sans accident.

"Elles n’ont pas le même âge, donc elles ne s’entraînent pas dans le même groupe et ne jouent pas dans la même catégorie. Mais elles sont fortes toutes les deux et jouent en compétition", explique le coach.

"Carola, qui a 11 ans, est dans les deux ou trois meilleures de la région dans sa classe d’âge", ajoute-t-il.