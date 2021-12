Désormais coachée par Simon Goffin, le frère de David, Elise Mertens rigole : "Je vais devoir parler français plus souvent'

C’est l’heure du grand changement pour Elise Mertens. Après cinq années de collaboration avec son ami Robbe Ceyssens, la Belge a décidé de modifier le staff qui l’entoure.

Sont donc arrivés à ses côtés Simon Goffin (le frère de David) pour la coacher ainsi que Quentin Struckmayer, coach physique.

Un bouleversement qui, à 26 ans, s’imposait pour la Louvaniste : "C’était nécessaire d’emprunter un nouveau chemin après ces cinq années avec Robbe. C’est le cas pour tous les sportifs d’ailleurs. Robbe me soutient à 100% dans mon choix. J’espère que ce changement va me rebooster et me donner plus d’énergie.

Le nouveau coach a une autre vision et une autre façon de travailler donc j’aurai sûrement des choses à apprendre. L’entraînement physique est différent aussi. Simon Goffin n’est pas vraiment un nouveau visage à Brée puisqu’il accompagne depuis quelques mois des jeunes joueurs à la Kim Clijsters Academy. S’il va rester à l’Académie ? C’est encore incertain" a confié Elise Mertens au micro du Nieuwsblad.