Le footballeur serbe Nemanja Matic (Manchester United) a pris la défense jeudi de son compatriote Novak Djokovic, à la suite à l'Adria Tour d'où quatre joueurs de tennis, dont Djokovic, l'organisateur, sont ressortis positifs au coronavirus.

"Des souris sont sorties de leur tanière pour critiquer le chat (Djokovic) et la manière dont il se comporte par rapport aux autres", a regretté Matic dans une lettre ouverte publiée par un média serbe.

>>> LIRE AUSSI : Philippe Dehaes sur l'affaire Djokovic : "Il récolte ce qu'il a semé, c'était inévitable"

"Mais moi ça m'est égal. Car très bientôt le chat (Djokovic, le numéro 1 mondial) sera de retour sur le cour et les souris dans leurs trous", a ajouté Matic pour qui l'Adria Tour, dont il espère qu'il se reproduira à l'avenir, a été organisé dans les règles prévues par le gouvernement serbe.

"Ca me dérange que Novak soit obligé de présenter ses excuses aux souris qui le critiquent sans raison. Bientôt, ce sont elles qui devront présenter leurs excuses", a ajouté Matic.

Djokovic, ainsi que Grigor Dimitrov, Borna Coric et Viktor Troicki, ont tous été testés positifs après la deuxième étape de l'Adria Tour, le week-end dernier en Croatie, marqué par une ambiance de fête et de convivialité entre fans et joueurs sur fond d'oubli général des consignes sanitaires de base.

La suite de ce premier Adria Tour a été annulée et son organisateur de 33 ans s'est dit "profondément désolé" que ce tournoi ait pu "faire du mal" à certains. Sa femme Jelena a aussi été testée positive après le retour du couple à Belgrade.