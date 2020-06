Débuts reportés pour David Goffin à l'Ultimate Tennis Showdown

Comme cela aurait pu être le cas à Roland-Garros, la pluie est venue jouer les trouble-fête à l'Ultimate Tennis Showdown, le tournoi de tennis créé par le coach français Patrick Mouratoglou à Sophia Antipolis (Alpes-Maritimes).

Les conditions climatiques de l'arrière-pays niçois ont postposé d'un jour le début du tournoi. Le tournoi débutera donc dimanche, et les rencontres prévues ce samedi sont remises à lundi. David Goffin (ATP 10) défiera donc l'Italien Matteo Berrettini (ATP 8) deux jours plus tard que prévu. L'organisation doit encore préciser l'ordre des rencontres.

"On veut que les premiers matchs de l'UTS soient parfaits, et pour cette raison nous ne pouvons pas nous permettre d'arrêter et reprendre les matchs tout au long de la journée à cause de la pluie, explique le coach de Serena Williams. Cela n'aurait rien d'une expérience captivante pour nos fans."

Outre le Liégeois et le Romain, le plateau de ce tournoi, disputé sur...cinq semaines et dont la finale est prévue le dimanche 12 juillet, est complété par l'Autrichien Dominic Thiem (ATP 3), le Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 6), les Français Benoît Paire (ATP 22), Lucas Pouille (ATP 58) et Richard Gasquet (ATP 50), l'Espagnol Feliciano Lopez (ATP 56), l'Australien Alexei Popyrin (ATP 103) et l'Allemand Dustin Brown (ATP 239).

Thiem, qui participe d'abord à une exhibition organisée par Novak Djokovic à Belgrade, sera remplacé par le jeune Elliot Benchetrit (ATP 208) pour les deux premières journées. Thiem débutera la compétition avec un bilan vierge.

Format inédit

Outre la durée du tournoi, c'est aussi son format qui détonne. Les rencontres s'étaleront en effet sur... quatre quart-temps de dix minutes. Si les deux joueurs ont remporté le même nombre de points à l'issue d'un quart-temps, ils se disputeront son gain lors d'un point décisif. Et si le score affiche 2-2 après les quatre quart-temps, une cinquième période viendra les départager.

Les six mieux classés joueront ensuite une phase à élimination directe (les deux premiers directement qualifiés pour les demies, les quatre suivants en quarts).

Pour rappel, les circuits sont paralysés depuis la mi-mars et jusqu'à la fin juillet au moins en raison de la pandémie de Covid-19. Une décision sur la tenue de l'US Open (24 août-13 septembre) doit être annoncée dans les jours qui viennent.