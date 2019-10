De retour en Coupe Davis, Murray (Grande-Bretagne) et Djokovic (Serbie) seront à Madrid

Tant Andy Murray, vainqueur dimanche à Anvers, que Novak Djokovic, seront présents à Madrid (18-24 novembre) pour la première phase finale de la Coupe Davis nouvelle version. La Grande-Bretagne et la Serbie pourront donc s'appuyer sur leur leader respectif pour tenter de décrocher le Saladier d'argent. Murray n'a plus joué en Coupe Davis depuis septembre 2016 et 'Nole' depuis avril 2017.

Outre Andy Murray (ATP 127), l'équipe britannique du capitaine Leon Smith compte dans ses rangs Daniel Evans (ATP 43) ainsi que les spécialistes du double Neal Skupski et Jamie Murray. La Grande-Bretagne compte 10 titres à son palmarès dont celui acquis en 2015 contre la Belgique à Gand. A Madrid, ils défieront le Kazakhstan et les Pays-Bas dans le groupe E.

Quant à la Serbie, elle a sélectionné, aux côtés du N.1 mondial, Dusan Lajovic (ATP 33), Filip Krajinovic (ATP 46), Viktor Troicki (ATP 159) et Janko Tipsarevic (ATP 219). Tipsarevic fera d'ailleurs sa dernière apparition avant de mettre un terme à sa carrière professionnelle. Il a remporté, avec Djokovic et Troicki entre autres, le seul titre serbe en battant la France en finale de l'édition 2010.

La Serbie défiera d'ailleurs la France et le Japon dans le groupe A.

Les premiers de chacun des six groupes ainsi que les deux meilleurs deuxièmes se qualifieront pour les quarts de finale. Pour rappel, chaque duel entre deux nations est composé de trois rencontres, deux simples et un double.

Lundi, Johan Van Herck, le capitaine de l'équipe belge de Coupe Davis, doit aussi annoncer la composition de la Belgique pour la phase finale. La Belgique défiera l'Australie et la Colombie dans le groupe D.