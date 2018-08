David Haggerty, ravi : "Ce vote assure la pérennité de la Coupe Davis"

L'Américain David Haggerty, président de la Fédération internationale de tennis (ITF), s'est montré ravi de l'issue du vote effectué jeudi à Orlando concernant le nouveau format de la Coupe Davis. "Je suis ravi, cela assure la pérennité de la Coupe Davis. En votant en faveur de ces changements, nous allons être capables d'atteindre le haut potentiel de cette compétition", a déclaré Haggerty, fervent supporter de la nouvelle formule.

Pour la première fois, la phase finale sera disputée en une semaine à un seul et unique endroit du 18 au 24 novembre 2019. "Ce nouvel événement va créer un vrai festival de tennis, offrant un spectacle attractif pour les joueurs, supporters, sponsors et diffuseurs", a ajouté Haggerty avant d'évoquer les retombées financières.

Forte d'un partenariat sur 25 ans chiffré à 2,5 milliards d'euros avec le groupe Kosmos, présidé par le footballeur Gerard Piqué, l'ITF assure que les revenus vont profiter à l'ensemble du monde du tennis. "Ces retombées vont avoir un effet positif sur le développement mondial du tennis. Notre mission est d'assurer que cette décision historique soit bénéfique aux générations de joueurs des prochaines décennies", a ponctué Haggerty.

Piqué, défenseur du FC Barcelone, a lui parlé d'un "jour historique pour le tennis", persuadé que cet accord garantira le "développement futur du tennis à tous niveaux".

Certaines voies s'élèvent aussi contre ce changement radical opéré dans une des plus anciennes et mythiques compétitions du sport moderne. Ulrich Klaus, président de la fédération allemande de tennis, ouvertement opposée à la réforme, a aussi montré sa déception. "Le résultat est une pilule très difficile à avaler. Pour l'instant, je suis sans voix." En Belgique aussi, Johan Van Herck et Steve Darcis affichent leur déception.

La fédération australienne, également opposée à cette nouvelle mouture, a déclaré être "très déçue de ces changements radicaux", regrettant l'absence des matches à domicile et à l'extérieur, "cet aspect unique et spécial de la Coupe Davis".