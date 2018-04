David Goffin va retrouver Khachanov à Barcelone

Le Russe Karen Khachanov (ATP 37/N.16) sera l'opposant de David Goffin (ATP 10/N.4) jeudi en huitièmes de finale du tournoi de tennis ATP 500 de Barcelone. Mercredi en début de soirée, Khachanov a battu l'Argentin Leonardo Mayer (ATP 45) en deux sets, 6-4, 6-3, pourtant à l'aise sur ocre.

En 2017, le Russe de 21 ans avait battu David Goffin en Catalogne au même stade de la compétition. Il s'était imposé après trois sets serrés, 6-7 (7), 6-3 et 6-4. Mardi, le N.1 belge, qui reste sur un quart de finale à Monte-Carlo, a sauvé une balle de match avant de battre l'Espagnol Marcel Granollers (ATP 129) sur le score de 4-6, 7-6 (2) et 6-2 au terme d'un duel long de 2 heures et 26 minutes de jeu.

Après sa défaite à Barcelone en 2017, Goffin a encore affronté Khachanov à deux reprises sur le circuit ATP. Le droitier de Rocourt s'est d'abord imposé sur la terre battue de Madrid quelques jours plus tard (6-2, 7-6) avant de battre le Russe à Montpellier, sur dur, en début de saison (6-4, 6-4).