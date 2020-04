David Goffin va disputer l'Open de Madrid virtuel fin avril

David Goffin évoque son confinement et l'après-coronavirus - Tennis - David Goffin - coronavirus... On ne voit plus les sportifs en action, ces temps-ci. On ne les voit plus "en vrai", non plus. C'est par téléphone, depuis son appartement de Monaco, que David Goffin s'est confié. Il est confiné, avec sa compagne Stéphanie. Il est privé de tennis, mais il tente de se maintenir en forme. Il attend, comme tout le monde, la fin de la crise du coronavirus. Il est dans l'incertitude, quant à la suite de la saison. Mais il reste décontracté et positif. Entretien...