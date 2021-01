David Goffin : "Un quart de finale en Grand Chelem, j’ai encore le potentiel pour le faire"

David Goffin est actuellement en quarantaine du côté de Melbourne. Arrivé pour disputer l’Australian Open qui débutera le 8 février prochain, le Belge doit passer par une case de confinement strict. Heureusement pour lui, aucun cas de covid-19 n’a été détecté dans son vol. Il bénéficie donc d’une quarantaine plus souple que certains autres joueurs du circuit. "On fait ce qu’on peut dans la chambre. J’ai un vélo où je m’active le plus possible et je peux sortir cinq heures par jour où je peux sortir. Je m’entraîne avec Dimitrov aujourd’hui. On a hâte que la quarantaine se termine, il reste six jours, mais je le vis bien. Heureusement, dans mon vol il n’y a pas eu de cas positif. J’ai eu la chance de pouvoir sortir après quelques jours ce qui n’est pas le cas de tout le monde. C’est clair que ce n’est pas équitable mais c’est le prix à payer pour que le tournoi ait lieu."

Antalya a fait du bien, Gigounon aussi

Le Belge a repris sa saison à Antalya, en Turquie, où il a retrouvé des bonnes sensations. "J’ai fait quatre matchs à Antalya avec trois bonnes victoires et un niveau de jeu qui montait petit à petit. Ça m’a fait du bien de gagner des matchs. Physiquement je me suis bien préparé, j’ai hâte de pouvoir refaire des matchs ici en Australie". Ce tournoi turc marquait le début de la collaboration avec son nouvel entraîneur, Germain Gigounon. "Il me connaît par cœur, on se connaît depuis qu’on est jeune. Il a fait son expérience avec Ysaline Bonaventure en WTA. J’avais besoin de voyager avec lui pour retourner aux bases, à ce que je fais bien. Il connaît mon jeu à la perfection. Il sait ce dont j’ai besoin. Il m’apporte la motivation pour commencer une bonne année."

Pas d’objectif ciblé au classement mondial

2 images Goffin doit tirer un trait sur 2020, une saison manquée. © Tous droits réservés

Goffin a connu une saison 2020 compliquée : outre son changement d’entraîneur, il a connu le Covid-19, a été sorti au premier tour de Roland-Garros et n’a pas réussi à égaler la barre d’un quart de finale en Grand-Chelem. A la question de savoir s’il pense pouvoir encore atteindre le top 10 mondial, Goffin se montre prudent. "Je ne dirais pas qu’il faut absolument que je sois dans le top 10. Mais d’abord retrouver le plaisir du jeu, de me battre et de battre mes adversaires. Le classement sera la conséquence de ça. Retourner dans le top 10 serait une belle performance." Et un quart de finale à l’Australian, comme en 2017 ? "Je pense encore avoir le potentiel ou le physique pour le faire. Je pense avoir le niveau pour retourner un jour en quart de finale. Je me suis entraîné dur pour retourner à ce stade de la compétition." Le Belge conclut en évoquant les Jeux Olympiques de Tokyo. "Tokyo est une ville qui me tient à cœur, c’est là-bas que j’ai gagné mon plus gros tournoi (NDLR : en 2017). Ce sont des conditions et un endroit que j’aime particulièrement. Cette année, ils sont encore au programme. On va essayer d’arriver en top forme, j’en ferai une priorité de ma saison. Une médaille olympique et ramener quelque chose pour la Belgique, c’est énorme."

