David Goffin sort Radu Albot et accède aux quarts de finale à Halle

Goffin : "J'ai retrouvé ma combativité et mon jeu" - Tennis - Roland Garros - 31/05/2019 David Goffin n’a pas pu faire grand-chose face à un Rafael Nadal insaisissable vendredi en 1/16es de finale de Roland Garros. Le Liégeois est tout de même parvenu à remporter un set et à montrer de belles choses durant la rencontre. Il quitte donc ces Internationaux de France la tête haute. "Je suis déçu évidemment mais il y a aussi beaucoup de positif. Dans le tournoi en général avec de bons matches mais aussi dans ce match-ci avec de belles choses. Il y a certes la déception de sortir du tournoi mais le principal c’est que j’aie retrouvé ma combativité et mon jeu. C’est positif pour la suite", a estimé Goffin au micro de Benjamin Deceuninck.