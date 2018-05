David Goffin sera présent à Anvers en octobre

En octobre, l'European Open de tennis se tiendra pour la troisième année consécutive à Anvers. Le tournoi sur surface dure, doté de 615.206 euros, est le seul tournoi ATP en Belgique en 2018. "C'est une occasion idéale pour les fans de tennis belges de retrouver les meilleurs joueurs nationaux", a expliqué le directeur du tournoi Dick Norman mardi, en présentation de l'événement anversois.

Avec David Goffin (ATP 10), le tournoi a déjà réussi à attirer le meilleur tennisman de Belgique. "Et nous en sommes ravis", a expliqué Norman. "C'est pour lui le seul tournoi de l'année dans notre pays, les amateurs de tennis ne devront donc pas rater ça. Nous travaillons également dur pour attirer un grand groupe de participants à Anvers. Nous sommes actuellement en négociation avec plusieurs joueurs du top, qui bénéficieront d'invitations, mais nous n'oublions pas non plus nos compatriotes qui recevront leur wildcard pour l'événement."

"L'un de nos objectifs principaux avec ce tournoi en Belgique est de placer le tennis sur la carte", a poursuivi l'ancien joueur de 47 ans. "Un tournoi passionnant, avec des matches au sommet entre des joueurs de haut niveau, ne peut rien faire d'autre qu'un coup de boost à ce sport dans notre pays. Pour les joueurs belges également, ce tournoi est une occasion unique. En tant qu'ancien joueur, je sais à quel point jouer devant son public est motivant."

L'European Open se déroulera cette année entre le 14 et le 21 octobre à la Lotto Arena d'Anvers. Les deux dernières éditions ont été remportées par des Français. L'année passée, c'est Jo-Wilfried Tsonga qui s'était imposé et en 2016, c'est Richard Gasquet qui était à la fête.