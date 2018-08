David Goffin s'impose en 3 sets contre Herbert à Washington

David Goffin a franchi le cap du 2e tour du tournoi de tennis ATP 500 de Washington, épreuve sur surface dure dotée de 1.890.165 dollars, mercredi.Le Liégeois, 11e joueur du monde, 27 ans, était exempté du premier tour de par son statut de tête de série N.3.

Au deuxième tour, le numéro 1 belge a écarté le Français Pierre-Hugues Herbert (ATP 78), 27 ans également, en trois sets: 6-2, 1-6, 7-6, en 1 heure et 15 minutes de jeu.

Au 3e tour (8es de finale), David Goffin sera opposé à l'Américain Frances Tiagoe (N.13/ATP 41), 20 ans, vainqueur du Polonais Hubert Hurkacz (ATP 120), 21 ans, au 2e tour 6-2, 6-4 en 1 heure et 14 minutes de jeu.

Il s'agira de la 3e confrontation entre David Goffin et Frances Tiagoe. Le Liégeois mène 2 à 0 après des succès à Anvers l'an dernier (7-6 (7/1), 6-2) et au Masters 1000 d'Indian Wells en 2016 (3-6, 6-3, 7-6 (7/2), deux rencontres disputées sur surface dure également. David Goffin n'avait plus joué depuis le 3 juillet et son élimination au premier tour à Wimbledon par l'Australien Matthew Ebden.