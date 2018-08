David Goffin reste 11e mondial, Tsitsipas entre dans le top 15

David Goffin, éliminé au premier tour, 6-3, 6-4, par le Canadien Milos Raonic, la semaine passée à Toronto, a nénamoins conservé sa 11e place au classement mondial ATP des meilleurs joueurs de tennis publié lundi. Le jeune Grec Stefanos Tsitsipas, 20 ans, que le Liégeois affrontera précisément au premier tour à Cincinatti, fête lui son entrée dans le top 15, après sa défaite, 6-3, 7-6 (7/4), dimanche au Canada contre Rafael Nadal. L'Espagnol a ainsi encore creusé l'écart en tête du classement.

Auteur d'un parcours exceptionnel à Toronto, - quatre membres du top 10 (Thiem, Djokovic, Zverev et Anderson) battus d'affilée -, Tsitsipas s'est en effet hissé à la 15e place, alors qu'il n'était encore que 159e il y a tout juste un an, et 27e il y a huit jours.

Nadal, 32 ans, qui a arrêté la course folle du Grec pour empocher son 80e titre, a lui validé durant la semaine son ticket pour le Masters de Londres en fin d'année, regroupant les huit meilleurs joueurs de la saison.

Il compte à présent plus de 3500 points d'avance sur son dauphin suisse Roger Federer, absent au Canada.

L'Allemand Alexander Zverev, victime de l'ouragan Tsitsipas en quarts, alors qu'il était le tenant du titre au Canada, a perdu sa 3e place au profit de l'Argentin Juan Martin Del Potro, forfait à Toronto en raison de douleurs au poignet.

Ruben Bemelmans, toujours 130e, est le numéro deux belge, devant Arthur De Greef (249e), Kimmer Coppejans (283e), qui a gagné quatorze places, et Steve Darcis, sur la touche depuis des mois à cause d'une blessure au coude, 295e.