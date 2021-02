Un tout premier titre pour le Belge depuis octobre 2017 et son succès à Tokyo. Il s’agit du 5e titre de sa carrière : Kitzbuhel et Metz en 2014, Shenzhen et Tokyo en 2017, Montpellier 2021.

David Goffin a remporté le tournoi ATP 250 de Montpellier ce dimanche face à Roberto Bautista Agut , 13e joueur mondial. Il s’est imposé 7-5, 4-6, 2-6 en un peu plus de deux heures de jeu. Après avoir disputé une rude bataille en huitièmes de finale face à Bonzi (125e à l’ATP), Goffin a gagné en confiance et a retrouvé son jeu, il a ensuite éliminé successivement Sonego, Gerasimov et enfin Bautista Agut.

Une belle victoire face à un adversaire de gros calibre pour David : "Il a vraiment bien joué. Roberto est un adversaire vraiment compliqué, un des plus grands battants du circuit, un des meilleurs joueurs du monde. C’est toujours difficile de jouer contre lui, encore plus en finale. Je devais jouer mon meilleur tennis et je pense que j’y suis parvenu. Je devais tout donner, c’était ma seule chance aujourd’hui, et j’ai réussi."

On a vu David prendre beaucoup de plaisir sur le court ce dimanche : "Bien sûr, jouer une finale c’est toujours différent. Il faut juste y aller, tout donner. C’était déjà une bonne semaine, et je me retrouve en finale. Donc pour le dernier match de cette semaine je devais forcément tout donner pour tenter de gagner le trophée parce que c’est toujours difficile de remporter un tournoi. Je pense que je l’ai fait, j’ai élevé mon niveau. Je suis vraiment heureux parce qu’il y a eu des moments difficiles, des semaines difficiles, tout comme la saison dernière. Je suis heureux d’être de retour et d’avoir pu afficher un tel niveau."

Cela faisait plus de trois ans sans le moindre titre pour David, une longue période pour un joueur de ce calibre : "C’est mon 5e titre, chacun a été spécial pour moi. Parfois j’ai manqué des opportunités, parfois j’ai juste eu aucune chance de gagner. Parfois on gagne, parfois on perd. Il faut continuer, il faut améliorer son jeu, se battre et je suis vraiment heureux que ça paie aujourd’hui."

Un titre dans un stade vide en raison de la crise sanitaire actuelle : "J’aurais tellement préféré remporter ce titre devant des supporters, un stade rempli ici à Montpellier. J’y ai déjà joué des matches dans une atmosphère incroyable. Cette année ce n’est pas le cas, mais ça me donne encore plus de motivation à revenir l’an prochain je l’espère dans un stade plein."