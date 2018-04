David Goffin rejoint Rafael Nadal en 1/2 à Barcelone après une nouvelle remontée

Le numéro 1 belge de tennis David Goffin a gagné de haute lutte le droit de défier le N.1 mondial l'Espagnol Rafael Nadal, samedi en demi-finale du tournoi ATP 500 de Barcelone. Le Liégeois de 27 ans, 10 mondial, a éliminé l'Espagnol Roberto Bautista Agut, 15e joueur mondial. Comme lors de ses deux premiers matchs en Catalogne, Goffin a perdu le premier set avant de retourner la situation à son avantage et émerger après 2h27 de jeu: 6-7 (3/7), 6-2 et 6-2.

Mené 4-5 dans la manche initiale après avoir perdu son jeu de service, le finaliste du dernier Masters a sauvé 2 balles de set pour ensuite avoir le droit de disputer un jeu décisif, non sans avoir évité de perdre son service à 5-5. Dans le tie-break, Goffin mena 2/0 et 3/1 avant de concéder les six points suivants et la manche après 1h11 de jeu.

Le 2e set débuta de manière inhabituelle, Goffin et Bautista échangèrent leur service pendant trois jeux puis le protégé de Thierry Van Cleemput s'appliqua, mena 3-1, puis 5-2 après un 3e break, et égalisa à une manche partout après 1h46.

Dans le 3e set, c'est la 4e tête de série à Barcelone qui se forgea le premier avantage en s'emparant du service de son adversaire. Il mena ainsi 2-1 et confirma cette option sur sa mise en jeu (3-1). Il ne faiblit plus ensuite et conclut facilement sur sa première balle de match.

Samedi, Goffin défiera pour la 4e fois de sa carrière le roi incontesté de la terre battue. Ce sera leur 3e duel sur ocre après la 1/2 finale à Monte Carlo et le 1/4 à Madrid l'an dernier. "Rafa" a gagné ces deux rencontres sans concéder la moindre manche. Personne n'a oublié la victoire du Liégeois sur Nadal en phase de groupes du Masters (surface dure) en novembre dernier.

L'autre demi-finale opposera le jeune Grec de 19 ans Stefanos Tsitsipas (ATP 63) à l'Espagnol Pablo Carreno Busta (ATP 11/N.5).