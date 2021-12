David Goffin : "On était plus concentré sur l’aspect médical que le tennis et dans ce cas-là, ça devient difficile"

Une saison presque blanche émaillée par les blessures est toujours difficile à accepter mentalement. Si la saison 2021 a été particulièrement compliquée, toutes les saisons sont difficiles à gérer, même lorsqu’on est au top : "Parfois même quand ça se passe bien c’est compliqué au niveau de la programmation ou du maintien du niveau. Mais là en termes de résultats, de gestion de la blessure puis essayer de revenir le plus vite possible pour certains Grands Chelems, ce n’était pas facile. C’est surtout qu’on était plus concentré sur l’aspect médical que vraiment le tennis et dans ce cas-là ça devient difficile et c’est vrai qu’à la fin de la saison j’en avais marre et il fallait vraiment couper".

Si la décision de stopper sa saison en août l’a fait chuter au classement, le droitier est convaincu que son choix était le bon : "J’avais déjà des douleurs au genou depuis des mois et il fallait que j’arrive à passer au-dessus de ça, prendre le temps avec le staff, surtout le staff médical. Il fallait prendre le temps de se préparer pour cette saison-ci. Donc pour moi c’était déjà fini fin août et la saison 2022 elle, a déjà commencé dès le mois de septembre lorsqu’on a repris les entraînements et la rééducation pour le genou".

Au niveau mental justement on a parfois senti David Goffin abattu, errant sur le court à la recherche d’un brin de confiance même si certains matchs ont été encourageants. Le Liégeois reconnaît aisément que psychologiquement la saison a été difficile à gérer : "Je voulais essayer de revenir, je me suis tordu la cheville sur le gazon alors que c’était une saison importante pour moi et que je joue bien sur le gazon donc finalement c’était plus une frustration de ne pas pouvoir jouer à fond, montrer ce que je peux faire parce que ce sont des tournois que je veux absolument faire… C’est une frustration qui s’est installée et il faut prendre le temps de bien se repréparer et de ne plus jouer avec une douleur".

Pour repartir de l’avant, Goffin a donc pris du repos pour panser ses blessures se remettre en forme pour aborder la saison 2022 de la meilleure des manières : "Il y a eu du repos, on a soigné la blessure, on a repris les entraînements petit à petit. Il y a eu une grosse rééducation au niveau du genou et il y a eu un renforcement au niveau des jambes, nécessaire pour protéger le genou. Après ça on a repris doucement le tennis, il y a eu plus de stages. J’ai été à Valence avec David Ferrer, puis j’ai été à Ténérife où j’ai fait dix jours à l’extérieur avec quasiment deux séances tennis par jour plus du physique pour mettre du volume. Ça s’est très bien passé, j’ai encaissé les séances sans douleur donc ça c’est ultra-positif pour ce qui arrive. On a mis un programme en place qui se déroule pour l’instant à merveille !"

Redescendu à la 39e place, David Goffin entamera donc la saison avec un peu moins de pression et voudra réaliser de belles choses avec son statut d’outsider : "Il y a moins d’attentes c’est sûr mais je vais toujours essayer de jouer les trouble-fêtes et de remonter au classement le plus vite possible. La pression se trouve plus dans le fait que je veux bien faire parce que si j’ai fait tout ça, ce n’est pas pour rien. La motivation elle est là et je sais que le tennis est là donc tôt ou tard avec une préparation et une motivation comme ça, ça va payer !"