David Goffin ne sera plus que 30e à l’ATP après sa défaite au premier tour contre Pella

Un malheur n’arrive jamais seul, dit l’adage. Battu 6-3, 6-3 au premier tour du tournoi ATP Masters 1000 sur dur de Cincinnati, dimanche, par l’Argentin Guido Pella (ATP 93) lors de son match de rentrée après sa blessure à la cheville contractée à Halle à la mi-juin, David Goffin va dégringoler au classement ATP. Le Liégeois, 30 ans, qui avait encore entamé l’épreuve dans la peau d’un 19e mondial, retombera au minimum au 30e rang de la hiérarchie.

L’explication de cette chute est simple et est liée au système des fameux "points à défendre" qu’appliquent l’ATP et la WTA. Finaliste dans l’Ohio en 2019 contre le Russe Daniil Medvedev – le meilleur résultat de sa carrière dans un tournoi de ce niveau – David Goffin verra tomber le total de 590 points de son capital, vu que la pandémie du coronavirus avait gelé les classements l’an dernier. Du coup, le N.1 belge ne possédera plus que 1923 points à son compteur, lundi prochain.

David Goffin, qui participera la semaine prochaine au tournoi ATP 250 de Winston-Salem, dans l’espoir de retrouver du rythme avant l’US Open, pourrait même sortir du Top 30 si l’Italien Fabio Fognini atteint le dernier carré à Cincinnati. C’est d’ailleurs la première fois depuis la mi-juin 2019 que le natif de Rocourt se retrouve à un tel niveau dans la hiérarchie mondiale.

Malgré son titre au tournoi ATP 250 de Montpellier, fin février, et un quart de finale au tournoi ATP Masters 1000 de Monte-Carlo en avril, Davd Goffin ne pointe qu’à la 47e place à la Race, le classement de l’année 2021.