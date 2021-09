David Goffin met un terme à sa saison, "cela me permettra de revenir meilleur en 2022"

David Goffin ne jouera plus en 2021. Le Liégeois a annoncé jeudi soir sur son compte Instagram qu’il mettait un terme à sa saison, préférant récupérer pleinement de sa blessure au genou.

"Je voulais vous dire que malheureusement je m’étais un terme à ma saison qui a été compliqué, notamment avec mon genou. Je veux prendre le temps pour mon corps de récupérer, c’est important. Cela me permettra de revenir meilleur en 2022 plus fort et avec une meilleure énergie."

David Goffin, 30e joueur mondial, a joué son dernier match de l’année à l’US Open, où il a été éliminé au premier tour mardi par l’Américain McDonald. Il avait indiqué après sa défaite souffrir d’un problème au genou gauche.