David Goffin : "Les Jeux Olympiques, une grande ambition"

Durant le confinement lié au coronavirus, nous tentons, au travers d’articles divers et variés, de prendre des nouvelles des sportives et sportifs belges. Comment vivent-ils cette période ? Comment font-ils pour poursuivre l’entraînement ?

- David la raquette te manque ?

" Ça c’est clair, ça fait longtemps. La compétition me manque et le fait de me défouler sur des balles de tennis."

- Y a des défis lancés par Federer ou Murray. Ça te parle ?

" Oui notamment le défi des volées de Djoko. Il l’a fait avec sa femme. Avec Stéphanie, ma compagne ça devrait le faire du premier coup."

- Content de ton début de saison ?

" Oui et non. Ca avait bien commencé en Australie et j’attendais Indian Wells et Miami avec impatience… Deux gros tournois mais tout s’est interrompu.."

- Si tu devais jouer un seul tournoi en 2020 ?

" Je dirais Wimbledon mais il est annulé. Roland Garros alors..mais ce sera juste après l’US Open et donc ce sera chaud pour enchaîner. C’est dur de se projeter car on ne sait pas quand le déconfinement aura lieu. Nous en tennis, on vient de partout dans le monde, on sera un des derniers sports à revenir."

- Si tu devais qualifier chaque grand chelem en un mot ?

" L’Australie chaleur, Roland garros Maison, Wimbledon classe, US Open show"

- Wimbledon c’est ton tournoi préféré. Pourquoi ?

" Car Wimbledon représente l’histoire du tennis. Quand on rentre là-bas tout est nickel. Le gazon au ciseau…, on sent qu’on est dans le temple du tennis. On joue en blanc. Les traditions j’aime bien ça."

- Les sports de raquette comme le paddle, le beach-tennis ?

" Le beach je n’ai jamais essayé mais le paddle j’adore. C’est ludique, on joue à 4. C’est un sport que j’aime bien. Il faut de l’explosivité, de la vitesse de réaction, le coup d’œil pour le rebond. Mais bon je suis à des années-lumière des super joueurs de paddle."

- Gamin, au Centre AFT de Mons… tu étais sage ?

" J’encourageais les bêtises des autres mais je les regardais faire. Je suivais les conneries mais j’arrivais à me contrôler."

- Les 3 plus grands sportifs belges de tous les temps ?

" 1. Merckx 2. Henin 3. Eden Hazard"

- Tu préfères une finale à Roland contre Nadal ou à Wimbledon contre Federer ?

"Ce sont 2 gros challenges mais je dirais la finale à Wimbledon. Car Federer ça reste spécial pour moi. L’avoir battu au moins une fois dans ma carrière, émotionnellement ça reste quelque chose de particulier."

- Si tu pouvais rejouer un point d’un match que tu as perdu ? Lequel rejouerais-tu ?

" Il y en a tellement… des matchs où ça se joue à rien. Peut-être contre Dominique Thiem à Roland-Garros. Ou en finale du masters. J’avais perdu le premier set. Je gagne le deuxième puis je rate des balles de break dans le 3e… Mais c’est la vie de tennisman… pas de regret ? "

- Les JO de Tokyo sont reportés. Dans un an quelle sera ton ambition ?

" Les Jeux c’est une vraie ambition pour moi. En plus ça se déroule dans un endroit qui me réussit bien. Je connais bien ce stade. J’y ai fait un bon tournoi l’année passée. Battu en demi-finale (par Djokovic ndlr). Non, les Jeux c’est une réelle ambition. Et puis dans un an, j’aurai un an d’expérience en plus."