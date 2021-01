David Goffin : "Les batteries sont rechargées, je suis prêt à repartir du bon pied"

La saison de tennis commence en ce cinquième jour de l’année 2021. Et oui, un mardi. Le coronavirus aura décidément bouleversé bien des habitudes… Le circuit féminin s’ouvre à Abu Dhabi, et les hommes ont le choix entre Delray Beach et Antalya. Les premières balles seront échangées lors des qualifications. Au moins, cela n’a pas changé.

David Goffin sait depuis quelques jours qu’il sera privé d’ATP Cup (la Belgique ne fait pas partie des douze meilleures nations, conviées à ce tournoi exhibition, créé il y a un an). Il a donc décidé d’ajouter le tournoi d’Antalya à son programme. Il est arrivé en Turquie le dimanche 3 janvier. Il disputera son premier tour le 7 ou le 8 janvier.

En attendant, il a accordé une interview d’avant-saison, pour évoquer son envie de rejouer, sa préparation, les mesures sanitaires toujours en vigueur, la quarantaine imposée à Melbourne avant le premier tournoi du Grand Chelem de l’année (qui commencera le 8 février).

Entretien…

David, que peut-on vous souhaiter, pour cette année 2021 ?

Plein de bonnes choses. D’être heureux sur le terrain, et heureux en dehors. Et surtout que la santé de mes proches, et la mienne, soit parfaite pour toute l’année 2021.

Vous êtes prêt à commencer la nouvelle saison ?

Oui. On est arrivés à Antalya dimanche, et le début de la préparation sur place se passe très bien. J’ai encore quelques entraînements devant moi, pour essayer de peaufiner mon jeu avant le début du tournoi. Physiquement, je suis au point. C’est vraiment bien d’avoir un tournoi avant de partir faire la quarantaine en Australie, et de passer aux choses sérieuses là-bas. Ici, ce sera un tournoi pour tenter de bien commencer la saison, et de bien lancer 2021 avec quelques matches.

Vous avez entamé votre travail avec un nouvel entraîneur, Germain Gigounon, il y a quelques semaines. Cela se passe bien aussi ?

Cela se passe très bien. On met les choses en place, petit à petit. On revient à des choses qui fonctionnent bien. On est revenus aux bases, avec beaucoup de frappes, beaucoup de solidité. Il y a une très bonne ambiance de travail, avec lui. Et aussi avec Fabien Bertrand, mon préparateur physique. Je me sens vraiment bien sur le court, et c’était la priorité. Bien se sentir, et retrouver la confiance. Tout va pour le mieux.

J’ai l’impression que l’on commence à voir la lumière, au bout du tunnel

La préparation pour cette nouvelle saison a été longue, plus longue que les années précédentes. Vous êtes content de cela, parce que vous avez pu faire beaucoup de choses ? Ou au contraire, vous vous dites que cela devient trop long ?

Elle ne m’a pas paru longue, cette préparation. Mais ce n’était pas simple à gérer. Au départ, on pensait qu’elle serait courte, puisqu’on croyait devoir partir en Australie le 14 décembre. Donc on a commencé directement, et plus vite que d’habitude, avec plus d’entraînements tennistiques. C’était le plan, au début. Ensuite, le calendrier a été établi, l’Australian Open a été reporté, et on s’est dit qu’on ne partirait que le 14 janvier. Puis le tournoi d’Antalya s’est ajouté au programme. Et comme je me sentais prêt, on s’est dit que ce serait bien d’aller y jouer quelques matches. Cela a donc un peu tourné dans tous les sens. C’était trop court, puis on a eu du temps, puis cela a été à nouveau raccourci. Il a fallu s’adapter. Finalement, on a bien fait ça, on a pu faire tout ce qu’on voulait. Au début, on a fait beaucoup de tennis, beaucoup de physique. De longues journées, pour vraiment se remettre dedans. On a bien avancé, et cela m’a permis de revenir quelques jours en Belgique, pour le Nouvel An. C’est de là qu’on est partis à Antalya. C’était différent, comme préparation, mais je pense qu’on a bien géré.

On sait que la fin de la saison dernière a été moralement compliquée pour vous. Là, vous êtes à nouveau impatient de monter sur les courts, pour jouer des tournois ?

L’objectif était vraiment d’à nouveau bien me sentir sur le court. Et c’est vrai que cela passe par le fait de bien retravailler ce que je fais de bien, retravailler sur ce qui fait mon identité, jouer sur mes points forts. En bossant là-dessus, je sais que je vais d’office mieux me sentir à l’entraînement. Et c’est le cas pour le moment. Et je sais que je vais de nouveau être de plus en plus en confiance, quand je travaille des aspects plus spontanés et naturels de mon jeu, et que je ne pars pas sur des choses compliquées, qui ne me ressemblent pas.

Quelles sont les mesures sanitaires particulières à respecter, à Antalya ?

Ici, on reste dans l’hôtel en permanence. Les terrains sont dans l’hôtel, donc on ne bougera pas. Il n’y aura pas de public. On a été testés en arrivant, et on est restés isolés pendant vingt-quatre heures, le temps d’attendre les résultats. Maintenant, on s’entraîne normalement, en allant de la chambre au terrain, en restant en permanence dans l’hôtel.

Vous êtes complètement rôdé aux mesures sanitaires, maintenant ? Et prêt à les "subir" et à les accepter facilement ?

Je ne sais pas si on peut être rôdé, mais on s’habitue un petit peu. Cela a fait du bien d’avoir une période d’entraînement, au cours de laquelle on s’est aussi préparés à ça. A ce moment, j’ai senti que j’étais prêt à encaisser le fait d’encore jouer dans ces conditions-là. C’est ça le plus important, je suis "rechargé", au niveau batterie, au niveau tennis, pour repartir du bon pied. A Antalya, les conditions sanitaires sont celles que l’on a connues à la fin de la saison dernière. Mais c’est le premier tournoi de la saison, c’est une nouvelle année, donc il y a une autre motivation. Après, en Australie, on devra respecter une quarantaine, avant de peut-être retrouver du public autour des courts. Donc on pourrait avoir des conditions un peu plus normales. Et petit à petit, j’espère que le vaccin se généralisera. J’ai l’impression qu’on commence à voir la lumière au bout du tunnel. J’espère…

Certains joueurs affirment qu’ils ne savent pas grand-chose à propos de ce qui les attend en Australie, et qu’ils manquent d’informations. Vous en savez plus, vous ? Et vous avez prévu de jouer un autre tournoi là-bas, avant l’Australian Open ?

Oui, normalement je dois faire un tournoi sur place, juste avant le Grand Chelem. Je voulais aussi faire l’ATP Cup, mais la Belgique n’est pas dans les douze pays les mieux classés, et invités à y participer. Je ferai donc un tournoi, à Melbourne, la même semaine que l’ATP Cup. Pour ce qui est des renseignements pratiques dont on dispose, ce n’est pas simple. Tennis Australia va organiser des vols charters, qui partiront de Dubaï. Quand j’aurai fini à Antalya, j’irai directement à Dubaï, pour partir à Melbourne et y faire ma quarantaine. Il n’y avait pas moyen de voyager par nos propres moyens comme d’habitude, parce qu’il n’y a pas de vol vers Melbourne. On doit donc faire confiance à Tennis Australia, qui organise tout cela.

Et vous avez reçu l’autorisation de prendre deux membres de votre équipe, à Melbourne ?

Normalement, ce qui est autorisé, c’est "joueur + 2". J’ai fait une demande pour avoir "joueur + 3", pour Germain Gigounon, Fabien Bertrand, et Stéphanie, ma fiancée. Et cela a été accepté. D’autres joueurs ne viennent qu’avec une personne, donc ils redistribuent les "places", pour rester dans le quota, sur le site.

Une fois à Melbourne, vous pourrez vous entraîner, durant la première semaine de la quarantaine, avec un seul joueur, et toujours le même. L’autre membre de votre binôme sera Grigor Dimitrov. Pourquoi lui ?

Il y a deux semaines d’entraînement, plus un tournoi. Donc on se dit que la première semaine, on aimerait travailler très efficacement. Et c’est évidemment mieux si on s’entend bien avec l’autre joueur. Et je m’entends bien avec lui. Et je m’entends bien aussi avec son nouveau coach. Puisqu’on travaillera ensemble en permanence, il est nécessaire de bien se mettre d’accord sur ce que l’on veut faire, sur les points à travailler. Ensuite, Grigor est un joueur qui sait tout faire. Et physiquement, il peut tenir une semaine. On ne sait jamais, si j’avais décidé de jouer avec un joueur fragile, comme Milos Raonic, qui peut se bloquer le dos du jour au lendemain, je ne sais pas comment cela se serait passé, mais cela pouvait mettre un coup d’arrêt à ma préparation. Avec Grigor, j’ai tout ce qu’il me faut. Et lors de la deuxième semaine, on ajoute deux autres joueurs à cette bulle. Là, ce sera Kyle Edmund et Karen Khachanov. Ils ont des styles différents. Karen est un gros frappeur, et je m’entends bien avec lui aussi. Et Edmund, c’est encore une autre sorte de joueur. Donc j’aurai trois joueurs tout à fait différents avec moi, de très bon niveau, et qui acceptent de bien travailler. Je pense que c’est une bonne bulle.

Et si un des membres de la bulle attrape le coronavirus, tout le groupe est consigné. Donc vous devez vous faire confiance…

Toutes les bulles seront dans les mêmes conditions. J’imagine qu’aucun joueur ne va faire le mur, et s’échapper par la porte de secours, pour aller en ville, à Melbourne. Je pense que tout le monde va respecter les consignes. Et si ce n’est pas le cas, je ne peux rien faire, je ne vais pas les fliquer devant leur chambre. Mais oui, on va tous suivre le protocole. Et puis, je ne sais pas pour Khachanov et Edmund, mais j’ai eu le coronavirus il n’y a pas longtemps, et une prise de sang a montré que j’avais encore des anticorps. Dimitrov l’a eu aussi et a peut-être également des anticorps. C’est déjà ça. Il y a apparemment moins de risques pour nous, de l’avoir une deuxième fois. Mais il y a le reste de l’équipe et nos staffs, et on fera tous attention. De toute façon, on n’avait pas le choix, il fallait se trouver des partenaires d’entraînement, on l’a fait, et j’espère que le virus n’arrivera pas chez nous.

Je voudrais retrouver ma spontanéité sur le court

Vous êtes-vous fixés des objectifs, en termes de classement et de performances, pour le début de saison ?

Il est encore compliqué d’établir un programme, avec les incertitudes liées aux tournois. Mais on essayera d’être performants dans les plus gros tournois, parce que c’est là qu’il y a le plus de points. Et à côté de cela, il y a des plus petits tournois qui s’ajouteront. Ce n’est pas évident, mais on essaye de faire le meilleur programme possible. En ce qui concerne le classement, je ne suis pas encore lancé dans la saison, donc il est impossible de me dire : "là je suis bien", et de fixer des objectifs. Ce que je vise, c’est de me retrouver, de retrouver mon jeu, ma spontanéité sur le court, ma manière de jouer, et ce qui fonctionne bien. Donc on est concentrés là-dessus, plutôt avec des objectifs de terrain, de tactique, de technique, pour essayer de retrouver mon meilleur tennis. Après, on verra bien. Si ça se met en place, et que je commence à bien jouer et à bien me sentir, alors on pourra peut-être essayer de penser à quelque chose comme le classement, ou les performances dans les gros tournois.

Cela vous rassure, que l’ATP ait établi le calendrier de ces prochains mois ? On peut mieux, dans ces conditions, envisager sa saison ?

Oui, parce qu’on peut maintenant un peu prévoir les choses, une tournée en Europe après l’Australian Open, puis Doha/Dubaï, l’Amérique. Il y a des blocs. Maintenant, on peut au moins prendre des décisions, et se préparer en fonction des tournées. On peut voir un peu plus loin que semaine après semaine. A mon retour d’Australie, et même si cela dépendra de ce que je fais à Melbourne, je compte jouer à Montpellier et Rotterdam. Après, c’est encore à voir, si Miami est confirmé ou pas. De Doha et Dubaï, retourner à Miami, c’est quand même loin, et il y a beaucoup de décalage horaire. Là, on verra bien ce que je déciderai de faire.

Ecoutez David Goffin...